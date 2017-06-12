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Пугачева раскрыла секрет стройности


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Вот уже несколько лет Алла Пугачева вдохновляет поклонников подтянутой фигурой. В свое время дива взяла себя в руки, сбросила лишнее и теперь старается не расслабляться. По словам друзей, Примадонна не придерживается какой-либо супердиеты, но следит за рационом. А сейчас звезда решила попробовать «сметанную» диету.

Вторую неделю Алла Борисовна отдыхает с семьей в Юрмале. И дива определенно не скучает - она частенько развлекается с подругой и коллегой Лаймой Вайкуле. На днях, например, артистки устроили очередной розыгрыш, видео которого опубликовал в Instagram Максим Галкин.

«Какой секрет похудения? Скажем им? С сегодняшнего дня мы садимся на сметану», - говорят певицы. После чего садятся на посуду со сметаной буквально. Галкин назвал ролик: «Дамы с дюн на диете. ЛАЙМАЛЛА серия 2».

Поклонники артисток в восторге: «Затмили всю церемонию "Муз ТВ", даже и петь не надо, достаточно просто посидеть на сметане!», «Девочки отжигают!)))))», «Хорошая диета на сметане, я не против так худеть», «Две подружки-хохотушки», «И мы с вами - на тортики», «ЗВЕЗДЫ!!!))) Режиссеру и автору - браво)) От хохота Москва проснулась...»

Ранее мы писали:

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2 Не нравится 2 Нравится 12.06.2017 Теги: Алла Пугачева

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