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Константин Меладзе стал композитором десятилетия


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«Это было долго, но весело!» - так описала прошедшую церемонию вручения наград МУЗ-ТВ Ксения Собчак. И судя по итогам, мероприятие получилось несколько необычным. Вопреки ожиданиям, Ольга Бузова не получила награду в номинации «Прорыв года», а лучшим исполнителем назван Тимати, обошедший Григория Лепса и самого Филиппа Киркорова.

XV ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки «Муз-ТВ-2017» отгремела накануне, 9 июня, в СК «Олимпийский». По случаю почти круглой даты организаторы решили добавить несколько новых номинаций: «Лучшая песня 15-летия» и «Лучший композитор 10-летия». В первой категории победителем стал Сергей Жуков с хитом «Крошка моя», а почетную награду лучшего композитора получил Константин Меладзе.

В номинации «Прорыв года» Ольгу Бузову обошел музыкант Jah Khalib. «Я не получила заветную тарелку МУЗ-ТВ. Простите, что не смогла сдержать своих эмоций, я так мечтала со сцены "Олимпийского" заявить о нашей с вами победе и посвятить ее вам. Ведь вы, мой зритель и слушатель - самое ценное для меня! Я знаю, как вы круглосуточно голосовали за меня, и за это хочу сказать вам спасибо! Верю, что главные победы у меня впереди», - написала Бузова.

Тимати отметился в 6 номинациях, но получил только одну награду, зато в самой престижной категории «Лучший исполнитель». «Лучшей исполнительницей» стала Светлана Лобода.

 

Певица Наргиз стала победительницей дважды: в категории «Лучший рок-исполнитель» и «Лучший дуэт» - песня «Вдвоем», записанная с Максимом Фадеевым. Билан получил тарелку за «Лучшее видео», а Сергей Лазарев - за лучшую песню (You Are The Only One).

Ранее мы писали:

Константин Меладзе: «Думал, пора на пенсию». Как артист вернулся к творчеству.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​

Лазарев претендует на звание народного артиста. Звезды полагают, что певец уже заслужил почетное звание. 


0 Не нравится 0 Нравится 10.06.2017 Теги: Муз-Тв

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