Анджелина Джоли - самая классная мама

Похоже, нынешнее лето дети Анджелины Джоли (Angelina Jolie) проведут очень весело. Актриса старательно обустраивает недавно приобретенный особняк в районе Лос-Фелиз, Лос-Анджелес, и намерена сделать его максимально комфортным для детей. Как пишут таблоиды, первым делом звезда приобрела потрясающую горку для бассейна.

Шести наследникам Джоли и Питта первый месяц лета скучать точно не придется. Джоли приобрела 30-метровую горку Fun Air для бассейна, и, по данным прессы, теперь двор особняка напоминает парк развлечений.

Шикарную виллу, ранее принадлежавшую режиссеру Сесилю Демиллю (Cecil B. DeMille), звезда купила в апреле. Сумма сделки составила 25 миллионов долларов. Вилла, построенная в 1913 году, включает в себя 6 спален, 10 ванных комнат, гараж, чайный домик, трехэтажный спортивный зал, бассейн и гостевой дом-студию.

Соседи - сплошь знаменитости А-класса: Кейси Аффлек (Casey Affleck), Натали Портман (Natalie Portman), музыкант Will.I.Am и режиссер Дэвид Финчер (David Fincher). Кстати, недалеко живет и Брэд Питт (Brad Pitt). Похоже, звездная пара пришла к компромиссу в вопросе общения с детьми, и теперь ребята смогут свободно общаться с отцом.

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Источник фото: Globallookpress.com