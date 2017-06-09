Кто может сыграть Владимира Путина?

Кто может хорошо сыграть президента России Владимира Путина на большом экране? Вопрос довольно сложный. Но у режиссера Оливера Стоуна (Oliver Stone) уже есть варианты. Недавно кинематографист представил документальную ленту «Интервью с Путиным» и теперь обсуждает возможности съемки художественной картины о российском лидере.

В роли Владимира Путина Стоун видит Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и Джереми Реннера (Jeremy Renner). При этом кинематографист подчеркнул, что сам бы за подобный художественный проект не взялся бы. «Путин очень умен, а я не знаю, насколько умен Реннер. Ди Каприо мог бы быть похожим на Путина, он и Ленина мог бы сыграть».

Описывая свои впечатления от общения с российским политиком, режиссер пояснил, что ему импонирует скромность Путина. «У него милая дача. Я не видел яхт и гигантских поместий. Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист».

По словам Стоуна, Владимир Владимирович находится в отличной физической форме и «очень умен». «Он дал мне интервью, потому что хочет быть услышанным. К тому же мои вопросы были вызовом для него», — подчеркнул кинематографист.

Как сообщает РИА Новости, полная четырехсерийная версия «Интервью с Путиным» будет показана 12-15 июня на телеканале Showtime.

Ранее мы писали:

Ди Каприо интересует роль Путина. Артист не прочь сыграть российского президента.

Владимир Путин рассказал о личном. Президент сохранил с бывшей женой добрые и дружеские отношения.

Боно: «Путин шутил со мной». По словам артиста, российский президент в шутку попросил его поработать над российским внешним долгом.

Источник фото: Globallookpress.com