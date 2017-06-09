 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кто может сыграть Владимира Путина?


1 0

Кто может хорошо сыграть президента России Владимира Путина на большом экране? Вопрос довольно сложный. Но у режиссера Оливера Стоуна (Oliver Stone) уже есть варианты. Недавно кинематографист представил документальную ленту «Интервью с Путиным» и теперь обсуждает возможности съемки художественной картины о российском лидере.

В роли Владимира Путина Стоун видит Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и Джереми Реннера (Jeremy Renner). При этом кинематографист подчеркнул, что сам бы за подобный художественный проект не взялся бы. «Путин очень умен, а я не знаю, насколько умен Реннер. Ди Каприо мог бы быть похожим на Путина, он и Ленина мог бы сыграть».

Описывая свои впечатления от общения с российским политиком, режиссер пояснил, что ему импонирует скромность Путина. «У него милая дача. Я не видел яхт и гигантских поместий. Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист».

По словам Стоуна, Владимир Владимирович находится в отличной физической форме и «очень умен». «Он дал мне интервью, потому что хочет быть услышанным. К тому же мои вопросы были вызовом для него», — подчеркнул кинематографист.

Как сообщает РИА Новости, полная четырехсерийная версия «Интервью с Путиным» будет показана 12-15 июня на телеканале Showtime.

Ранее мы писали:

Ди Каприо интересует роль Путина. Артист не прочь сыграть российского президента. 

Владимир Путин рассказал о личном. Президент сохранил с бывшей женой добрые и дружеские отношения. 

Боно: «Путин шутил со мной». По словам артиста, российский президент в шутку попросил его поработать над российским внешним долгом. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 09.06.2017 Теги: владимир путин

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Ник Тутаев
    Из всех известных мне личностей, больше всего внешне подходит известный нам всем гениальный актер Маколей Карсон Калкин (Один дома). Сейчас он выглядит осунувшимся, но черты лица и взгляд такой же проницательный как у нашего Президента.Просмотрите его фотографии разного возраста, - никого Вам не напоминает? Если бы я снимал фильм, то обязательно именно его бы пригласил на главную роль, т.к. он и молод и, что более важно, имеет огромнейший, до конца нераскрытый потенциал. И ещё: помните, как и Трамп играл с Калкиным, если не изменяет память в "Один дома 2", – правда эпизодическую роль… Вот и делайте выводы...
    		09.06.17 17:41
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору