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Дмитриева объяснила развод с Радуловым


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Хоккеист Александр Радулов и гимнастка Дарья Дмитриева начинают новый этап в жизни. Пара рассталась, по некоторым данным, уже оформила развод. Как спешит пояснить Дарья, обошлось без драм и никто не виноват. Просто так получилось. Не сошлись характерами. Бывает.

Радулов и Дмитриева прожили в браке около двух лет. У пары растет полуторагодовалый сын Макар. Спортсмены, казалось, нашли гармонию в семейной жизни, но на днях выяснилось, что это не так. Дарья довольно прозрачно намекнула на разрыв, отметив, что «ад закончился».

Теперь спортсменка решила объясниться в соцсетях. «Обещали быть вместе в горе и в радости, но что-то пошло не так. <...>. Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу. Есть моральные принципы! Это все-таки моя вина. Я думала, что люди меняются, но это была нелепая ошибка! Запомните: один человек ради другого никогда не изменится! И надо принимать друг друга такими, какие мы есть! Он любил, я любила, но жить с этим дальше было невозможно. Всему есть предел. Мне нравятся люди, которые не для всех».

 

Дарья также заметила, что последние полгода они с мужем основательно потрепали друг другу нервы. Но теперь это позади, и бывшие супруги пытаются построить дружеские отношения. Гимнастка подчеркнула, сейчас самое важное для нее и Александра - воспитание сына в нормальной обстановке. «Конечно же, не забываем, что мы в первую очередь родители! Время все устранит, притупит обиды, боль, и в итоге останутся только позитивные и счастливые моменты в памяти».

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0 Не нравится 0 Нравится 09.06.2017 Теги: Александр Радулов

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