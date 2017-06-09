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Брэд Питт похорошел


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Наконец! После нескольких месяцев неоднозначных слухов, после признания в алкозависимости и проблемах с психикой Брэд Питт (Brad Pitt), похоже, воспрянул духом. Вчера актер побывал на премьере в Нью-Йорке и выглядел очень неплохо. Почти как секс-символ.

  • Тильда Суинтон
  • Съемочная группа на премьере
 
 
 

Питт стал одной из звезд премьеры приключенческого экшна Netflix «Окча», режиссером ленты является Пон Чжун Хо. Как уточняется, Брэд выступил одним из продюсеров ленты, представленной в прошлом месяце в Каннах.

На премьере в Нью-Йорке актер появился в стильном светло-сером костюме и белой, небрежно расстегнутой рубашке. Питт мило улыбался и выглядел вполне здоровым и довольно свежим. Брэда тепло приветствовали Тильда Суинтон (Tilda Swinton) и Лили Коллинз (Lily Collins). Глаза у звезды горели, и он вовсе не был похож на парня, страдавшего от алкоголизма, перенесшего серьезный стресс и страдающего от истощения. Похоже, Питт окончательно взял себя в руки и скоро составит серьезную конкуренцию коллегам в каком-нибудь рейтинге «Самый сексуальный мужчина Голливуда».

Напомним, ранее в интервью GQ актер сообщил, что долгое время страдал от алкоголизма, но признался себе в этом только после разрыва с женой. Сейчас актеру удалось справиться с аддикцией.

Ранее мы писали:

Брэд Питт стал генералом. Представлен тизер картины «Машина войны».

Брэд Питт нашел новое увлечение. Звезда проводит много времени в мастерской скульптора. 

Брэд Питт занялся собой. Актер тщательно следит за своим здоровьем.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 09.06.2017 Теги: Брэд Питт

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