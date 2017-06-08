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У Погребняк снова заподозрили анорексию


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Мария Погребняк давно числится среди топовых блогеров российского Instagram. Супруга знаменитого футболиста Павла Погребняка пользуется популярностью как модель, она также выпускает собственную линию модной одежды. Но подписчики то и дело переживают за Марию.

 

На днях Мария решила похвастаться длинными ногами и опубликовала фотографии, на которых запечатлена в мини-платьях и в летних ботфортах. Однако снимки произвели не совсем тот эффект, который хотелось бы Погребняк. Многие отметили, что ноги у девушки болезненно худы.

 

«Что ты делала со своей фигурой, чтобы стать такой худышкой?», «Ноги у тебя уже совсем становятся спичинками, фигура классная, но ноги слишком уж худые», «Непременно копыта на ножечках как у кузнечика», «Кошмарные, дистрофичные палки, а не ноги. Неужели она сама не понимает, что выглядит отвратно», «Блин(. Жаль девушку, до смешного худа».

Кстати, у девушки не впервые подозревают анорексию. В прошлом году Мария ответила на домыслы так: «Рост у меня 168 сантиметров, вес — 44-45 килограммов, и я абсолютно здорова. Да, я знаю, что в соцсетях меня называют анорексичкой. Но поверьте, если бы я страдала анорексией, откуда бы у меня было столько энергии, столько сил и хорошая кожа? В таком весе я себя комфортно чувствую. Никого при этом не призываю худеть до моего состояния».

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1 Не нравится 0 Нравится 08.06.2017 Теги: Мария Погребняк

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