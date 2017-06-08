У Погребняк снова заподозрили анорексию

Мария Погребняк давно числится среди топовых блогеров российского Instagram. Супруга знаменитого футболиста Павла Погребняка пользуется популярностью как модель, она также выпускает собственную линию модной одежды. Но подписчики то и дело переживают за Марию.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) Июн 7 2017 в 4:31 PDT

На днях Мария решила похвастаться длинными ногами и опубликовала фотографии, на которых запечатлена в мини-платьях и в летних ботфортах. Однако снимки произвели не совсем тот эффект, который хотелось бы Погребняк. Многие отметили, что ноги у девушки болезненно худы.

Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) Июн 5 2017 в 9:13 PDT

«Что ты делала со своей фигурой, чтобы стать такой худышкой?», «Ноги у тебя уже совсем становятся спичинками, фигура классная, но ноги слишком уж худые», «Непременно копыта на ножечках как у кузнечика», «Кошмарные, дистрофичные палки, а не ноги. Неужели она сама не понимает, что выглядит отвратно», «Блин(. Жаль девушку, до смешного худа».

Кстати, у девушки не впервые подозревают анорексию. В прошлом году Мария ответила на домыслы так: «Рост у меня 168 сантиметров, вес — 44-45 килограммов, и я абсолютно здорова. Да, я знаю, что в соцсетях меня называют анорексичкой. Но поверьте, если бы я страдала анорексией, откуда бы у меня было столько энергии, столько сил и хорошая кожа? В таком весе я себя комфортно чувствую. Никого при этом не призываю худеть до моего состояния».

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