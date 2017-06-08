У Погребняк снова заподозрили анорексию
0 1
Мария Погребняк давно числится среди топовых блогеров российского Instagram. Супруга знаменитого футболиста Павла Погребняка пользуется популярностью как модель, она также выпускает собственную линию модной одежды. Но подписчики то и дело переживают за Марию.
На днях Мария решила похвастаться длинными ногами и опубликовала фотографии, на которых запечатлена в мини-платьях и в летних ботфортах. Однако снимки произвели не совсем тот эффект, который хотелось бы Погребняк. Многие отметили, что ноги у девушки болезненно худы.
«Что ты делала со своей фигурой, чтобы стать такой худышкой?», «Ноги у тебя уже совсем становятся спичинками, фигура классная, но ноги слишком уж худые», «Непременно копыта на ножечках как у кузнечика», «Кошмарные, дистрофичные палки, а не ноги. Неужели она сама не понимает, что выглядит отвратно», «Блин(. Жаль девушку, до смешного худа».
Кстати, у девушки не впервые подозревают анорексию. В прошлом году Мария ответила на домыслы так: «Рост у меня 168 сантиметров, вес — 44-45 килограммов, и я абсолютно здорова. Да, я знаю, что в соцсетях меня называют анорексичкой. Но поверьте, если бы я страдала анорексией, откуда бы у меня было столько энергии, столько сил и хорошая кожа? В таком весе я себя комфортно чувствую. Никого при этом не призываю худеть до моего состояния».
Ранее мы писали:
Самые опасные и абсурдные современные способы похудения. Мы хотим получить все и сразу. Но стоит ли жертвовать здоровьем?
Эвелина Хромченко поделилась своей диетой. Звезда тщательно следит за количеством потребляемых калорий.
5 мифов о диетах. Перечисляем самые распространенные и подчас опасные.
Читайте также
Обсуждение 4
-
KarinaСудя по фотографиям ей ещё далеко до анорексии. Нормальная стандартная стройная фигура.
08.06.17 21:39
-
оПлатья никакие , обувь просто ужас! Туфли копыта , а во втором случае сапоги парикмахерши из Солнцево.....какая мода????
08.06.17 19:43
-
ЕсенияПрочитала: тупого блогера)
08.06.17 19:07