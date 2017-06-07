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Проводится расследование смерти балетмейстера Мариинки


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На прошлой неделе в Мариинском театре случилась трагедия. 55-летний балетмейстер Сергей Вихарев скоропостижно скончался во время установки импланта в стоматологии. Родные готовятся к похоронам, а правоохранительные органы ведут расследование.

Прощание с Вихаревым запланировано на 8 июня в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Похоронен балетмейстер будет на Серафимовском кладбище.

Артист скончался 2 июня в частной стоматологии. По данным прессы, Вихареву удаляли зуб и устанавливали имплант. В качестве обезболивающего был введен сильнодействующий препарат пропофол. Во время наркоза у мужчины остановилось сердце, он перестал дышать. Врачи пытались реанимировать артиста, но через полчаса были вынуждены констатировать смерть.

Теперь Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту смерти Вихарева. Планируется проведение ряда экспертиз, изъяты медицинские документы. «В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», – сообщается на сайте СК.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 07.06.2017 Теги: смерть

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