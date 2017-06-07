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Джордж Клуни наконец стал папой


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Наконец! Поздравляем Джорджа Клуни (George Clooney)! Вчера знаменитый голливудский актер стал счастливым отцом двойни. Супруга Амаль (Amal) подарила звезде сына и дочь.

О рождении первенцев пары накануне сообщил представитель знаменитости. «Сегодня утром у Амаль и Джорджа родились Элла и Александр Клуни. Элла, Александр и Амаль здоровы, счастливы и прекрасно себя чувствуют. Разве что Джорджу потребуется несколько дней, чтобы прийти в себя».

56-летний Клуни ранее не раз признавался, что ему потребовалось некоторое время, чтобы свыкнуться с мыслью об отцовстве. «Он сильно нервничает. Испытывает те же чувства, какие испытывают другие мужчины, готовящиеся впервые стать папами», — рассказывали инсайдеры People. Несколько месяцев назад актер решил тщательно пересмотреть свой рабочий график, отказался от поездок в горячие точки и категорически запретил то же самое жене (как юрист миссис Клуни регулярно посещала страны Ближнего Востока).

При этом Джордж не переставал шутить по поводу своего позднего отцовства. «Подгузники вскоре станут важной частью не только жизни моих детей, но и, вероятно, моей жизни», - иронизировал актер.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 2 Нравится 07.06.2017 Теги: Джордж Клуни

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