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Собчак не хочет видеть Белоцерковскую


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Ксения Собчак давно вернулась к привычному образу жизни после родов. Звезда активно путешествует и не менее активно принимает участие в светских мероприятиях. На днях Ксения вместе со своей закадычной подругой Никой Белоцерковской побывала на церемонии вручения премий журнала «Собака», и не обошлось без казуса.

Ксения в паре с супругом Максимом Виторганом выступила ведущей церемонии. Увидев в первых рядах Нику Белоцерковскую, Собчак демонстративно занервничала. «Уведите Нику, пока она не объявила о моей новой беременности», - воскликнула звезда. Виторган шутку жены поддержал: «Получается, она (Ника) принуждает меня к действию?»

Как напоминают СМИ, именно Белоцерковская одной из первых объявила в прошлом году о беременности Ксении, и произошло это на церемонии вручения премий журнала «Собака».

Кстати, в прошлом месяце появились сплетни о том, что Собчак уже ждет второго малыша. На предположение светских обозревателей натолкнуло то обстоятельство, что звезда в последние месяцы выбирает преимущественно свободные наряды. Впрочем, Ксения над слухами только посмеивается.

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0 Не нравится 0 Нравится 06.06.2017 Теги: Ксения Собчак

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