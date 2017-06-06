Шнуров стал героем Петербурга

Прошло чуть больше года после презентации хита «В Питере - пить». А теперь Сергей Шнуров признан одной из важных личностей Северной столицы. Солист «Ленинграда» получил одну из наград издания «Собака.ру». Шнуров получил титул «Герой, который меняет город».

Шнуров давно дружит с основательницей издания Никой Белоцерковской, но награду артист получил отнюдь не из-за связей. Причем на церемонию Сергей приехать из-за плотного графика выступлений не смог. «Шнуров на своем примере показал, что смыслы переехали в новые формы и по старым адресам уже не живут. Он, безусловно, интеллектуал. Он попросил отдать эту статуэтку Анне Пармас», - заявил на мероприятии Александр Невзоров.

Кстати, Пармас, работавшая над многими клипами «Ленинграда», также получила награду в номинации «Кино». Лауреатом в категории «Искусство» стал заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, а премию «Выбор города» получила прима Мариинского театра Диана Вишнева. Среди номинантов оказались модельер Татьяна Парфенова, историк Лев Лурье, психолог Андрей Курпатов.

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