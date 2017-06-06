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Пугачева на сердце не жалуется


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Поклонники Аллы Борисовны могут вздохнуть спокойно. Слухи о недавно перенесенной Примадонной операции оказались несколько преувеличены. Пугачева в прекрасном настроении, здравии и на сердце не жалуется.

На днях в СМИ появились сообщения о проведенной в конце мая диве операции по стентированию сосудов. При этом уточнялось, что певице также провели коронарографию – исследование сосудов сердца. Фанаты заволновались. Дело в том, что сообщения об операции не вязались с видео вполне довольной жизнью Пугачевой, на днях опубликованных Максимом Галкиным.

Слухи о проблемах со здоровьем певицы поспешила опровергнуть директор артистки Елена Чупракова. По словам Чупраковой, Алла Борисовна на сердце не жалуется и сейчас находится с супругом и детьми на отдыхе в Латвии.

Тем временем журналисты вспомнили, что Пугачева ранее перенесла две операции стентирования. На первую операцию звезда решилась в 2008 году. В 2010 году певице установили четыре стента в поврежденные участки сосудов. По словам медиков, процедура стентирования относительно безопасна и риск осложнений после нее минимален.

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0 Не нравится 0 Нравится 06.06.2017 Теги: Алла Пугачева

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