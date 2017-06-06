Прохоров станет звездой фильма «Квартета И»

Михаил Прохоров в свое время считался мужчиной весьма амбициозным. И с неплохой фантазией. И теперь бизнесмен не прочь попробовать себя в роли кинозвезды. Прохоров сыграет в новом проекте «Квартета И» «О чем говорят мужчины. Продолжение». Сыграет, можно сказать, камео.

Миллиардер сыграет роль «эталонного олигарха», который находится в самых гармоничных отношениях с деньгами - он любит деньги, деньги отвечают ему взаимностью. «Он играет такого эталонного олигарха. Олигарха, к которому приклеиваются деньги. И он уже от них бежит, а они к нему клеятся», — пояснил Леонид Барац.

По словам Ростислава Хаита, выступающего актером и продюсером ленты, в какой-то момент сценаристы поняли, что необходим архетипический и в то же время весьма популярный герой-миллиардер. «По сюжету мы выходим на мысль о том, что к деньгам надо относиться уважительно, а если ты не будешь обращать на них внимания, не отдавать им должное, то есть наплевательски к ним относиться, то они могут обидеться на тебя и уйти, например, к Прохорову», — сказал Хаит Forbes. Кстати, Прохоров гонорар за съемки не потребовал.

Как уточняется, место действия новой ленты будет разворачиваться по дороге в Санкт-Петербург.

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Источник фото: Globallookpress.com