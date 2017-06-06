Новая летняя коллекция лаков Escape от Kinetics

Мода уже давно идет рука об руку с индустрией красоты. Поэтому тренды, громко заявляющие о себе в одежде и аксессуарах, тут же отражаются и в мире косметики.

Зная, что сочные оттенки сейчас на пике, дизайнеры косметического бренда Kinetics разработали новую летнюю коллекцию лаков для ногтей Escape учитывая fashion-истории, разворачивающиеся на главных мировых подиумах.

В коллекции можно найти 8 оттенков: голубой, желтый, фуксия и оранжевый для смелых особ, красный и нежно-пастельных для романтичных барышень, а также лиловый и бордо для сдержанных и уверенных в себе.

Все эти оттенки можно найти и в коллекциях ведущих модных домов, таких как Chanel, Balenciaga, Valentino, Prada…

Лак для ногтей Kinetics удобно наносится благодаря умной кисти «Лепесток», быстро сохнет и не поддается сколам.

Выбирайте оттенок из коллекции Escape под настроение или задавайте это самое настроение стильным маникюром!

Новую коллекцию Escape вы можете приобрести на сайте www.proficosmetics.ru, только для пользователей kleo.ru действует акция в июне по промо-коду SL-2UUTK-2NO59QW скидки на продукцию.

Профессиональный гелевый лак SolarGel

Инновационная разработка Kinetics -UV лак нового поколения держится на ногтях до 10 дней без сколов и отслоек.

Преимущества маникюра SolarGel

Гелевый эффект: Профессиональный лак для ногтей с гелевым эффектом Двухкомпонентная система: Цветное покрытие + ТОП закрепитель. Не требует базового покрытия Стойкость до 10 дней! Без сколов и царапин Без UV/LED лампы. Наносится и сушится, как обычный лак УМНАЯ кисть «Лепесток». Для точного и быстрого нанесения лака Более 250 оттенков лака

Используйте SolarGel и SolarGel Top Coat вместе для создания мгновенного гелевого маникюра с ультра блеском, моментальной сушкой и стойкостью более 10 дней без сколов!



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