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Мег Райан соперничает с молодыми топ-моделями


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В Нью-Йорке накануне прошла традиционная церемония вручения CFDA Awards - наград Cовета модных дизайнеров Америки. Как обычно, на мероприятии собралось множество звезд, начиная с топ-моделей и заканчивая актрисами кино. Дамы старательно демонстрировали стиль и красоту, причем у некоторых это получилось великолепно. Например, у Мег Райан (Meg Ryan).

  • Мег Райан
  • Мег Райан
  • Мег Райан
  • Сара Сампайо
  • Белла Хадид
  • Белла Хадид
  • Джиджи Хадид
  • Джиджи Хадид
 
 
 

55-летняя актриса появилась на церемонии в элегантном вечернем платье цвета слоновой кости от Christian Siriano. Наряд подчеркивал стройную фигуру Мег, и складывалось впечатление, что на самом деле звезде далеко не 55 лет. Компанию Райан составили Джиджи (Gigi) и Белла Хадид (Bella Hadid), Сара Сампайо (Sara Sampaio) и другие молодые и успешные звезды модельного бизнеса.

Но при этом актриса выглядела очень неплохо даже на фоне юных красавиц.

Кстати, сейчас Мег занята на съемках сериала кабельного телеканала Epix «Картина Парижа». Проект снимается по одноименному короткометражному фильму режиссера Брэда Холла, который вышел в 2011 году. В основе сюжета - история жительницы одного из американских пригородов, которая страстно мечтает побывать в Париже.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 06.06.2017 Теги: Мег Райан

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