Марьяна Спивак рассказала о страхе «Нелюбви»

На прошлой неделе в прокат вышел новый фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Лента была особо отмечена на кинофестивале в Каннах, и, разумеется, новая работа режиссера стала предметом очень оживленных дискуссий. Картину называют «откровенной чернухой» и «превосходным психологическим триллером». А что думает о ленте исполнительница главной роли?

Марьяна Спивак призналась, что весьма долго ждала ответа после прохождения проб. А потом некоторое время терзалась сомнениями.

«Среди актеров есть такое противоречие: когда ты очень вовлеченно играешь, то можешь привлечь к себе события, которые происходят с персонажем… У меня были опасения перед съемками. Ведь фильм про развод и ненужного ребенка, а у меня-то все прекрасно в жизни: любовь, семья, сын. Но, слава богу, все обошлось», – рассказала актриса журналу Hello.

Тем временем сам Звягинцев на днях на вопрос, знает ли он путь выхода из состояния безнадежности, которое показывает в кино, ответил: «Да все мы знаем пути выхода, просто действуем по-другому… Или — как вариант ответа — я просто не знаю этих путей. Если я возьмусь что-то про это рассказывать, неизбежно стану морализатором, а мне эта позиция претит. Я бы не хотел учить людей жизни».

Ранее мы писали:

Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах. Звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева.

Представлен трейлер картины «Нелюбовь» . Фильм вошел в основной конкурс Каннского кинофестиваля.

Андрей Звягинцев: «Надо расширять горизонты»​. Режиссер предлагает смотреть на мир шире.

Источник фото: Globallookpress.com