Кто стал женихом Анны Седоковой?

В жизни Анны Седоковой грядут очередные изменения. Недавно артистка родила третьего наследника - сына Гектора. А теперь готовится к третьей свадьбе. Правда, имя жениха Седокова предпочитала не сообщать, но певец Андрей Ковалев, коллега Анны, не выдержал.

Публикация от Андрей Ковалев (@andreykovalev_russia) Июн 4 2017 в 2:14 PDT

Слухи о том, что отцом малыша Гектора стал Артем Комаров, 25-летний директор некоей строительной компании, ходили уже давно. И теперь Ковалев решил прояснить ситуацию. «Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы... С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на премии RU.TV! И растет маленький Гектор! И скоро свадьба! И впереди долгая и счастливая жизнь! Горько!» - написал артист в соцсетях.

Сама Седокова совсем недавно говорила в интервью Woman.ru, что на этот раз вовсе не спешит в загс. «Я всю жизнь говорила, что не рожу ребенка без брака. И вот, здравствуйте. Но хочу заметить, что родила я, не будучи замужем, не потому, что мне не делали предложения, как говорят злопыхатели. Я с кольцом на пальце, я с предложением, и это случилось очень давно. Просто на сегодняшний день выйти замуж для меня, как для женщины, которая дважды была в браке, — это не просто галочка, штамп в паспорте. Я не хочу выйти замуж и опять развестись. Я хочу, чтобы в этот раз все было правильно и навсегда».

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