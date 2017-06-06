Кто стал женихом Анны Седоковой?
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В жизни Анны Седоковой грядут очередные изменения. Недавно артистка родила третьего наследника - сына Гектора. А теперь готовится к третьей свадьбе. Правда, имя жениха Седокова предпочитала не сообщать, но певец Андрей Ковалев, коллега Анны, не выдержал.
Слухи о том, что отцом малыша Гектора стал Артем Комаров, 25-летний директор некоей строительной компании, ходили уже давно. И теперь Ковалев решил прояснить ситуацию. «Приятно, что Аня и Артем вместе и счастливы... С моей легкой руки! Год назад я их познакомил на премии RU.TV! И растет маленький Гектор! И скоро свадьба! И впереди долгая и счастливая жизнь! Горько!» - написал артист в соцсетях.
Сама Седокова совсем недавно говорила в интервью Woman.ru, что на этот раз вовсе не спешит в загс. «Я всю жизнь говорила, что не рожу ребенка без брака. И вот, здравствуйте. Но хочу заметить, что родила я, не будучи замужем, не потому, что мне не делали предложения, как говорят злопыхатели. Я с кольцом на пальце, я с предложением, и это случилось очень давно. Просто на сегодняшний день выйти замуж для меня, как для женщины, которая дважды была в браке, — это не просто галочка, штамп в паспорте. Я не хочу выйти замуж и опять развестись. Я хочу, чтобы в этот раз все было правильно и навсегда».
Ранее мы писали:Анна Седокова готова к третьему браку? Артистка намекнула на скорую свадьбу.
Анна Седокова: «Поменяю к чертям всю жизнь». Артистка настроилась на перемены.
Анна Седокова мечтает о необычной свадьбе. Но замуж пока не собирается.
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Обсуждение 6
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После передачи хочу в виа-гру и пару ее появлений на передачах о ней, создалось впечатление. Непростая штучка с большими тараканами. Это женщина - гремучая смесь и в браке с ней жить будет трудно любому. ПОтомучто это надо иметь железные нервы и быть глухим. Но не слепым! ))Потомучто красотка она обалденная, конечно. То, что головы кружить умеет - никаких сомнений))
06.06.17 13:41
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50/50«Я всю жизнь говорила, что не рожу ребенка без брака." и всю жизнь замуж по залёту, уже третий раз))
06.06.17 11:00
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СимаВряд ли сложится на долго.
06.06.17 10:45