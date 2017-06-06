Джаред Лето стал звездой мексиканского Vogue

Джаред Лето (Jared Leto) решил напомнить, кто в Голливуде самый стильный и яркий. Актер объединился с известным провокатором, фотографом Терри Ричардсоном (Terry Richardson) для работы над фотосессией для Vogue. И получилось весьма эффектно.

Обложку нового номера мексиканского издания для мужчин украсило фото Джареда в роскошном шелковом халате. На страницах также можно обнаружить не менее колоритные снимки звезды в пончо, камзоле и спортивном костюме вызывающей расцветки.

Как отмечают модные обозреватели, Лето остается одной из икон стиля и законодателем моды.

Причем актер не стареет, и даже роль Джокера в «Отряде самоубийц», ради которой звезде пришлось сильно поправиться (Лето переживал, что ему приходилось очень много есть и «подобная подготовка к роли может быть полезным, но в то же время деструктивным процессом, изменяющим тело навсегда»), не слишком отразилась на его внешнем виде.

Недавно 45-летний артист даже пошутил, что оставаться молодым ему помогает «кровь младенцев».

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