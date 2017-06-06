Хэлли Берри: «Может девушка позволить себе стейк?»

Голливудская актриса Хэлли Берри (Halle Berry) на днях переполошила светских обозревателей. На одном из мероприятий звезда появилась в шикарном гламурном платье и с округлившимся животом. Поползли слухи. Но Хэлли только смеется.

После появления Берри на приеме Chrysalis Butterfly Ball в Лос-Анджелесе активно зациркулировали сплетни о беременности звезды. И это притом что в прошлом году Хэлли завершила развод и пока не выказывала особой готовности к новым отношениям.

Актриса над сплетнями посмеялась. Она опубликовала в соцсетях свой снимок с округлившимся животом и написала: «Может девушка позволить себе стейк и фри?» В то же время представитель 50-летней звезды официально заявил прессе, что у Хэлли нет и не может быть никаких признаков беременности.

Напомним, Берри трижды была замужем, и все три брака актрисы вряд ли можно назвать удачными. Так, в свое время, будучи замужем за баскетболистом Дэвидом Джастисом (David Justice), актриса страдала от депрессии и подумывала о суициде. Осенью 2015 года Хэлли подала на развод с актером Оливье Мартинесом (Olivier Martinez) на фоне слухов о домашнем насилии.

Сейчас актриса растит 9-летнюю дочь Налу и 4-летнего сына Масео.

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Источник фото: Globallookpress.com