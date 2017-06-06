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Анна Семенович объяснила изменения фигуры


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Анна Семенович вынуждена уйти на больничный. Как выяснилось, у певицы возникли некоторые проблемы со здоровьем и даже осложнения. А ведь только недавно в Сети принялись обсуждать предполагаемую беременность певицы. К сожалению, изменения в фигуре артистки произошли по другой причине.

На днях в соцсетях появилось видео с концерта певицы. И многие обратили внимание, что у артистки, известной аппетитными формами, заметно округлился живот. Некоторые поклонники даже решили попробовать поздравить Анну, но...

«Мои дорогие, вернувшись в Москву из Казахстана, поняла, что мне опять приписали беременность. Меня искренне радует, что многие активно следят за моей личной жизнью, участвуют в дебатах, дают советы... в который раз позволю себе напомнить Вам, что это только МОЯ ЛИЧНАЯ часть жизни, и прошу это уважать», - написала вчера Семенович в Insta.

При этом певица все же объяснила, что же произошло с ее фигурой. «Округлившийся живот - последствие недавней операции, которую я была вынуждена сделать по состоянию здоровья. Плотный график работы и ответственность перед зрителем не позволили реабилитироваться на сто процентов, и случилось осложнение. Отек живота и связанные с этим неприятные последствия. Спасибо большое доктору в Алма-Ате, который моментально среагировал и профессионально взял ситуацию под контроль. Боюсь предположить, что могло бы быть. Слава богу - угрозы здоровью нет».

Анна отказалась от выступлений на ближайшие дни и постарается как можно скорее восстановиться.

Ранее мы писали:

Анна Семенович: «Не кормите энергией бывших». Звезда проводит специальные мастер-классы. 

Семенович продемонстрировала подтянутую фигуру. Звезда старательно занимается фитнесом. 

У Анны Семенович новая любовь. Звезда увлечена очень интересным мужчиной. 



0 Не нравится 1 Нравится 06.06.2017 Теги: Анна Семенович

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