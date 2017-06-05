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Рудковская готовится к венчанию


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Вот уже семь лет Яна Рудковская и Евгений Плющенко состоят в браке. Пара растит очаровательного сына и выглядит вполне счастливой. Но только теперь супруги решились на одно из главных церковных таинств. Яна и Евгений планируют обвенчаться.

 

Звездная пара решила устроить обряд венчания, но пока супруги предпочитают не распространяться о дате и месте церемонии. Зато известно о планах Яны устроить шикарную вечеринку перед церемонией - своеобразный девичник.

Причем пати пройдет с большим размахом. Настолько большим, что одним из спонсоров вечеринки согласился выступить модный дом Dior, а пригласительные билеты на пати были выставлены на благотворительном аукционе (в итоге билет был продан за 250 тысяч рублей).

«Совсем скоро состоится одно из важнейших событий в ее жизни - венчание с Евгением Плющенко. И только победителя нашего аукциона Яна пригласит на свой девичник в бутике Dior 8 июня, организованном самим брендом в своих лучших традициях! Вы сможете вместе с подругами Яны провести вечер в потрясающей атмосфере и первыми увидеть новую коллекцию Марии Грации Кьюри. Вас ждут сюрпризы и подарки от Яны и зажигательные танцы под музыку одного из самых топовых DJ Москвы!» - сообщается в анонсе мероприятия.

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1 Не нравится 0 Нравится 05.06.2017 Теги: Яна Рудковская

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