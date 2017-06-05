Пугачева поспорила с Вайкуле

Прошедшие выходные в Москве вовсе не напоминали о лете. Так что Алла Пугачева и Максим Галкин с легким сердцем отправились в Юрмалу. И на побережье Балтийского моря пара прекрасно провела время в компании закадычной подруги Примадонны Лаймы Вайкуле. Дамы даже устроили своеобразное соревнование.

Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Июн 3 2017 в 6:42 PDT

В Instagram Галкина появились забавные ролики с Пугачевой и Вайкуле. Дамы с юмором демонстрируют женскую дружбу и обсуждают такой важный вопрос - стоит ли постоянно соблюдать диету или можно иногда расслабиться? Видео спора Максим прокомментировал так: «Кто кого пересидит на диете? ЛАЙМАЛЛА».

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июн 5 2017 в 12:10 PDT

Поклонники див видео оценили: «Классно))) Позитивные красотки», «А.Б. Вам нельзя терять "вес" в обществе, так что налегайте смело...», «Круть крутяжные!», «Какие они классные! Люблю их! Сильные, талантливые, молодые душой! Пример для многих)», «Девчонки, не парьтесь, красоту ничем не испортишь».

Кстати, по некоторым данным, летние каникулы Примадонна собирается провести в Юрмале и уже арендовала шикарные апартаменты. Не исключено, что она станет гостьей фестиваля Laima Vaikule Jūrmala Rendez-Vous.

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