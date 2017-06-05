Максим Виторган занимается с сыном йогой

В здоровом теле - здоровый дух. Ксения Собчак и Максим Виторган, похоже, сделали эту мудрость главным ориентиром в непростом процессе воспитания сына. Недавно Платону исполнилось полгода, и теперь папа взялся за него серьезно.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июн 4 2017 в 11:22 PDT

Виторган опубликовал в Insta довольно смелое фото - на снимке актер запечатлен с сыном на руках. Точнее с ножкой ребенка - Платон висит головкой вниз. «На зарядку!» - написал Максим.

Большинство подписчиков артиста одобрили: «Малыш в руках большого, сильного папы - ничего нет более прекрасного», «Спортсмен растет)))», «В надежных папиных руках! Отличный рельеф», «Хорош малыша по частям показывать)) Никто его не сглазит! Даешь целиком фото». Но некоторым снимок не понравился: «У меня знакомая так вот делала ребенку, а в подростковом возрасте выяснилось, что она вывихнула ей оба бедра, причем оба равномерно... Теперь операциями все исправляют!», «Почему ребенок без головы на фото?», «Зловещее фото».

Кстати, недавно Эммануил Виторган рассказал, что Платон получил отцовскую фамилию. Но не исключено, что в будущем у мальчика будет фамилия Собчак-Виторган. По словам деда, имя мальчику выбирали очень долго – они с женой даже начали путаться.

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