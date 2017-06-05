Мария Кожевникова готовится к пополнению?
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Она совсем недавно объясняла, как сумела сбросить лишний вес после родов. И как выясняется, столь серьезную тему Мария Кожевникова затронула неспроста. В недалеком будущем ей предстоит повторить опыт.
По некоторым данным, Мария ждет третьего наследника. Кожевникова не спешит подтверждать информацию, и судя по снимкам в Insta, особых изменений фигуры у актрисы не наблюдается. Однако в окружении звезды уверяют, что Мария уже на шестом месяце.
«Беременность у Маши проходит легко. Не было токсикоза, слабости. За питанием старается следить, чтобы не слишком сильно поправиться. Они с мужем хотят большую семью, планировали еще детей, поэтому новость о том, что скоро снова станут родителями, их невероятно осчастливила. Женя всегда был заботливым супругом, а сейчас просто окружил ее вниманием — часть домашних забот взял на себя. Радует Машу то цветами, то сладеньким. Они с мужем очень разные по характеру, но между ними царит такая гармония, какую редко можно встретить», — цитирует Starhit инсайдера.
Кстати, сама Кожевникова не раз говорила, что мечтает о большой и дружной семье и подумывает об усыновлении малыша.
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