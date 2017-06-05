 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Брэдли Купер не нарадуется на дочь


0 1

Брэдли Купер (Bradley Cooper) не только талантливый актер. Сейчас он активно осваивает роль заботливого отца, и у него это неплохо получается. На выходных Брэдли с Ириной Шейк был замечен в Лос-Анджелесе на прогулке с маленькой дочерью, которую назвали красивым именем Лиа (Lea). И судя по фото, на которых актер выглядит совершенно счастливым с малышкой, с Купера можно брать пример.

По слухам, в силу чрезмерной занятости на данный момент Брэдли не удается так часто нянчиться с малышкой, как бы ему хотелось. Зато когда появляется возможность, 42-летний актер постоянно держит девочку на руках.

По словам инсайдеров, Лиа и ее мама Ирина Шейк сейчас в прекрасном здравии. Топ-модель постепенно возвращается к работе, в мае она стала одной из звезд кинофестиваля в Каннах. А присматривать за малышкой помогает мама Ирины, которая приехала в Лос-Анджелес почти сразу после рождения внучки.

Кстати, ранее Шейк обмолвилась, что в конце лета она с возлюбленным планирует сочетаться браком. А после свадьбы пара подумает о расширении семьи. «У Брэдли и Ирины все действительно хорошо, они стали еще ближе после рождения ребенка. Вероятно, в будущем у них будет больше детей», - рассказывает инсайдер.

Ранее мы писали:

Как Ирина Шейк назвала первенца? Топ-модель родила дочь.

Шейк стала звездой российского Vogue. Ирина продолжает блистать.​

Ирина Шейк ревнует любимого. По слухам, Брэдли Купер проводит слишком много времени с Леди Гагой. 



1 Не нравится 0 Нравится 05.06.2017 Теги: Брэдли Купер

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору