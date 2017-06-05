Брэдли Купер не нарадуется на дочь

Брэдли Купер (Bradley Cooper) не только талантливый актер. Сейчас он активно осваивает роль заботливого отца, и у него это неплохо получается. На выходных Брэдли с Ириной Шейк был замечен в Лос-Анджелесе на прогулке с маленькой дочерью, которую назвали красивым именем Лиа (Lea). И судя по фото, на которых актер выглядит совершенно счастливым с малышкой, с Купера можно брать пример.

Публикация от Irina, Bradley & Lea De Seine (@bradrinaforever) Июн 4 2017 в 4:50 PDT

По слухам, в силу чрезмерной занятости на данный момент Брэдли не удается так часто нянчиться с малышкой, как бы ему хотелось. Зато когда появляется возможность, 42-летний актер постоянно держит девочку на руках.

Публикация от The Fashion Inspo (@thefashioninspoo) Июн 4 2017 в 4:03 PDT

По словам инсайдеров, Лиа и ее мама Ирина Шейк сейчас в прекрасном здравии. Топ-модель постепенно возвращается к работе, в мае она стала одной из звезд кинофестиваля в Каннах. А присматривать за малышкой помогает мама Ирины, которая приехала в Лос-Анджелес почти сразу после рождения внучки.

Кстати, ранее Шейк обмолвилась, что в конце лета она с возлюбленным планирует сочетаться браком. А после свадьбы пара подумает о расширении семьи. «У Брэдли и Ирины все действительно хорошо, они стали еще ближе после рождения ребенка. Вероятно, в будущем у них будет больше детей», - рассказывает инсайдер.

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