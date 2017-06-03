Алексей Воробьев переживает за Бузову

Ольга Бузова на сегодняшний день остается одной из самых обсуждаемых девушек российского шоу-биза. Несмотря на довольно жесткую критику со стороны других звезд эстрады, песни Бузовой сразу становятся хитами и Ольга претендует на одну из наград MУЗ-ТВ. А тем временем певец и актер Алексей Воробьев заметил любопытную деталь.

В одной из соцсетей Алексей сообщил, что, похоже, Бузовой стоит позаботиться о защите авторских прав. Воробьев заметил, что песня Worth It (2015 год) группы Fifth Harmony сильно напоминает композицию Ольги Бузовой и Насти Кудри «Будет жарко».

«Мне кажется, что Fifth Harmony у кого-то тырнули припев. Я его точно где-то слышал. Девчонки, Оля Бузова и Настя Кудри, срочно обращайтесь в авторское сообщество! У вас припев украли один в один ваще!» – написал Алексей.

Сама Ольга недавно объяснила, что песня «Будет жарко» и клип на нее - пародия. «Я довела то, что говорят обо мне, до абсурда. Нас в кадре даже помидорами закидывают… Я там дико нелепая. Не боюсь быть смешной, и в этом моя сила… И еще в том, конечно, что я пашу и днем, и ночью. У меня нет какой-то планки, которой я бы хотела достичь и успокоиться, сказав: «Ну все, я молодец». Я открыта для предложений. У меня есть разные мысли, и по поводу Запада в том числе. Я вижу себя на красной дорожке и как мне вручают «Оскар». Почему бы и нет? В жизни все может быть…»

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