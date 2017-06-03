Алексей Воробьев переживает за Бузову
0 1
Ольга Бузова на сегодняшний день остается одной из самых обсуждаемых девушек российского шоу-биза. Несмотря на довольно жесткую критику со стороны других звезд эстрады, песни Бузовой сразу становятся хитами и Ольга претендует на одну из наград MУЗ-ТВ. А тем временем певец и актер Алексей Воробьев заметил любопытную деталь.
В одной из соцсетей Алексей сообщил, что, похоже, Бузовой стоит позаботиться о защите авторских прав. Воробьев заметил, что песня Worth It (2015 год) группы Fifth Harmony сильно напоминает композицию Ольги Бузовой и Насти Кудри «Будет жарко».
«Мне кажется, что Fifth Harmony у кого-то тырнули припев. Я его точно где-то слышал. Девчонки, Оля Бузова и Настя Кудри, срочно обращайтесь в авторское сообщество! У вас припев украли один в один ваще!» – написал Алексей.
Сама Ольга недавно объяснила, что песня «Будет жарко» и клип на нее - пародия. «Я довела то, что говорят обо мне, до абсурда. Нас в кадре даже помидорами закидывают… Я там дико нелепая. Не боюсь быть смешной, и в этом моя сила… И еще в том, конечно, что я пашу и днем, и ночью. У меня нет какой-то планки, которой я бы хотела достичь и успокоиться, сказав: «Ну все, я молодец». Я открыта для предложений. У меня есть разные мысли, и по поводу Запада в том числе. Я вижу себя на красной дорожке и как мне вручают «Оскар». Почему бы и нет? В жизни все может быть…»
Ранее мы писали:
Ольга Бузова зовет лето. Звезда представила новую песню.
Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.
Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».
Читайте также
-
Новости | 31.05.2017
-
Планетарий | 30.05.2017
-
Новости | 26.05.2017
-
Новости | 24.05.2017
Обсуждение 2
-
МигЧто с ней? Она все больше на мужика лицом становится похожа
04.06.17 11:02
-
Marana Vilnius"Не боюсь быть смешной, и в этом моя сила". Она не понимает, что смешна всегда. А уж особенно в мечтах о красной дорожке. "В чём сила, брат?"
03.06.17 19:48