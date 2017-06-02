Экс-супруга Казаченко рассказала о сыне

Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга несколько месяцев назад стала мамой. Сейчас девушка растит сына и пытается добиться выплаты алиментов от певца. Сам Казаченко предпочитает не интересоваться ребенком. В конце концов Ольга представила мальчика в соцсетях.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Май 31 2017 в 11:24 PDT

Ольга опубликовала фото мальчика в Insta, замаскировав лицо малыша смайлом. В подписи указано, что ребенка назвали Филиппом.

Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) Май 30 2017 в 11:10 PDT

Сейчас бывшая жена Казаченко пытается через суд обязать Вадима к выплате алиментов. Ранее на вопрос о проведении ДНК-теста Ольга заявила, что согласится на проведение экспертизы только по решению суда.

«В связи с тем, что мне начинают писать, что я скрываюсь от ДНК-теста, хочу сказать, мы не можем отказываться или соглашаться по причине того, что процедура еще не была назначена нам судом. Вадим Казаченко лжет, когда говорит о том, что я скрываюсь от этой процедуры, пусть это будет на его совести, как и все остальное. Не спрашивайте меня про алименты, думаю, он будет платить их из отсуженных у нас миллионов», - писала девушка в соцсетях.

В свою очередь певец категорически отказывается общаться с экс-супругой. «Мальчика я не видел. Думаю, если бы приехал, Ольга разыграла бы очередной спектакль – вызвала полицию и принялась кричать, что я ее терроризирую, хочу отобрать малыша», – заявил исполнитель в недавнем интервью изданию «Караван историй».

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