Экс-супруга Казаченко рассказала о сыне
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Бывшая жена Вадима Казаченко Ольга несколько месяцев назад стала мамой. Сейчас девушка растит сына и пытается добиться выплаты алиментов от певца. Сам Казаченко предпочитает не интересоваться ребенком. В конце концов Ольга представила мальчика в соцсетях.
Ольга опубликовала фото мальчика в Insta, замаскировав лицо малыша смайлом. В подписи указано, что ребенка назвали Филиппом.
Сейчас бывшая жена Казаченко пытается через суд обязать Вадима к выплате алиментов. Ранее на вопрос о проведении ДНК-теста Ольга заявила, что согласится на проведение экспертизы только по решению суда.
«В связи с тем, что мне начинают писать, что я скрываюсь от ДНК-теста, хочу сказать, мы не можем отказываться или соглашаться по причине того, что процедура еще не была назначена нам судом. Вадим Казаченко лжет, когда говорит о том, что я скрываюсь от этой процедуры, пусть это будет на его совести, как и все остальное. Не спрашивайте меня про алименты, думаю, он будет платить их из отсуженных у нас миллионов», - писала девушка в соцсетях.
В свою очередь певец категорически отказывается общаться с экс-супругой. «Мальчика я не видел. Думаю, если бы приехал, Ольга разыграла бы очередной спектакль – вызвала полицию и принялась кричать, что я ее терроризирую, хочу отобрать малыша», – заявил исполнитель в недавнем интервью изданию «Караван историй».
Ранее мы писали:
Жена Казаченко родила первенца. Женщина недвусмысленно намекнула на пополнение.
Жена Казаченко требует финансовой поддержки. Женщина подала на артиста в суд.
Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.
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Обсуждение 7
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НаталиТест ДНК по- любому состоится,только когда назначит суд.Даже сама Ольга об этом говорит.Тогда,не пойму,зачем же она утверждала,что он скрывается от ДНК-теста,если они ждут решения суда по этому поводу?Зачем тогда было грязь разводить и винить Вадима в этом,чтобы народ на него снова вылил тонны грязи?Да не простая эта Оля!Так и подогревает конфликт!То-то он с ней и общаться не хочет,потому что она всё это время создаёт ему травлю. Не знаю,как у вас, а у меня кроме отвращения она не вызывает НИЧЕГО!
02.06.17 13:35
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ГалочкаСкоро новый цирк с клоунесой Мартышкиной нас ждёт! Прочла у Вадима его пост. Там всё чётко написано. какая же тупая эта мартынова. Как себя унизила и жизнь ребёнку травит. На фотосессии хватает, в инете сидеть - время есть? Война у нее с Ириной! Это все нормальные люди понимают. Не удалась её её афёра! Детьми не удержись.
02.06.17 17:20
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ТаняКазаченко вызывает отвращение, какой же он мерзотный! Оля просто идите вперед, надеюсь юридическими вопросами есть кому заниматься, а вы наслаждайтесь сыном, малыши так быстро растут, как ни банально это озвучит
02.06.17 11:35
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НаталиА Оля всегда идёт вперёд и не перед чем не останавливается и о юридических вопросах позаботилась уже ДАВНО, ВСЁ ПРОСЧИТАЛА! Так что за неё не волнуйтесь,ей сейчас как никогда ХОРОШО,раз сидит в интернете,создаёт посты,а Вадима в них осуждают.А она смеётся и подписчиков собирает.А Вы продолжайте дальше жалеть "бедную овечку"!
02.06.17 13:19
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ГостьА у меня Вадим вызывает только УВАЖЕНИЕ! Мерзотная как раз в этом случае сама Оля.Прикрывается тут Днём защиты детей,чтобы больше вызвать сочувствия у народа и унизить этим Казаченко.А другие даты для своего интервью её не устроили?А Вы дальше защищайте аферисток!
02.06.17 14:01
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лидия москваОля! здоровья Вами сыночку! Скоро все встанет на свои места !!! Жаль, что рождение ангелочка омрачилось этим грязным скандалом!!! Все пройдет, пройдет и это!!!! Главное у Вас есть сын, будущий Ваш защитник
02.06.17 10:23