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Эмир Кустурица попал в аварию


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Со знаменитым кинематографистом Эмиром Кустурицей произошло несчастье. Как сообщается, Эмир попал в ДТП в Сербии. Поклонники обеспокоены.

По данным сербских СМИ, ДТП случилось на дороге между Чачаком и Белградом. За рулем авто находился приятель режиссера, сам Кустурица был на пассажирском сидении. В какой-то момент водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет. Прибывшие медики после осмотра отправили пострадавших в больницу города Валево.

Предполагается, что Эмир госпитализирован, но точных данных о его состоянии нет.

Напомним, Кустурица считается одним из самых талантливых кинематографистов Сербии. Недавно режиссер дал обстоятельное интервью интернет-телеканалу DVTV, в котором заявил, что современному обществу необходима защита от глобализации.

«Еще никогда за всю историю мир не был таким нестабильным, как сегодня. Одной из причин является жестокая глобализация, которую осуществляют некоторые фонды, прежде всего, господина Сороса. Он продолжает то, чем ЦРУ занималось в Латинской Америке в 70-е годы прошлого века, а именно: созданием фашистских режимов и нанесением вреда Латинской Америке».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 02.06.2017 Теги: Эмир Кустурица

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