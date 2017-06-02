Елизавета Пескова устроила провокацию

Дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова Елизавета решилась на признание. Девушка, которая большую часть времени проводит во Франции, написала в соцсетях ироничный пост о своей роскошной жизни. И назвала отца «главным миллиардером и вором страны». Такой вот сарказм.

Публикация от nomade. Elizaveta. me cool (@stpellegrino) Июн 1 2017 в 8:47 PDT

Елизавета нередко общается с прессой и комментирует различные события. А теперь решила устроить своеобразный сеанс разоблачения. Она опубликовала в Insta свой снимок с короной на голове и в королевской мантии. «Совесть совсем замучила. Заснуть не могу нигде: ни на одной из яхт, ни в одном из дворцов, ни в одном из джетов не получалось сомкнуть глаз. Ни один из слуг не смог меня утешить. Час откровения настал. Я - Пескова Елизавета Дмитриевна, дочь главного миллиардера и вора страны, пресс-секретаря главы государства», - сообщила девушка.

В откровении Елизавета пишет о том, что питается лобстерами и икрой белуги-альбиноса, спит «на мраморной говядине, присыпанной гагачьим пухом», постоянно проводит процедуру золотого обертывания. И не задумывается об учебе и работе.

«Я слышала, что люди работают, но уверена, что вашу холопскую долю я не познаю. Я нигде не учусь, потому что тупа от рождения, но это не проблема, так как диплом мне, разумеется, купят! В конце концов, если мне что-то понадобится - я просто куплю раба на деньги народа! Так что будущее - за мной!»

Пост, разумеется, спровоцировал дискуссию. Некоторые подписчики Песковой предположили взлом аккаунта девушки. Другие оценили шутку: «Попытка троллить народ посредством облачения действительности в форму сарказма... », «Из всей этой так называемой золотой молодежи единственная и неповторимая Елизавета, браво-брависсимо!!!», «Хайпануть хотела, но в некоторых моментах очень даже правдиво», «Злобненько, но смешно...»

Дмитрий Песков пост дочери пока не прокомментировал.

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