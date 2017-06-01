Васильев оценил гламур Бони

Прошлая неделя выдалась довольно напряженной для Виктории Бони. Бывшая звезда «Дома-2» старательно дефилировала по красной дорожке на премьерах в Каннах. Виктория демонстрировала роскошные наряды, и, по мнению историка моды Александра Васильева, на этот раз девушка выглядела весьма неплохо.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Май 22 2017 в 1:06 PDT

В своей колонке для издания «7 Дней» Васильев оценил стиль звезд на Каннском кинофестивале. И особо отметил Викторию. «Каннский фестиваль — одно из тех редких событий в мире, где до сих пор нужны платья от больших кутюрье, где демонстрируют действительно уникальные вечерние наряды. Конечно, российскую публику в первую очередь интересовало появление соотечественниц, а их в этом году было немало. Но больше всех обсуждали Викторию Боню. Критиковали ее платья, а главное, возмущались: кто она такая, чтоб ходить по красной дорожке? Виктория сегодня не актриса, не певица, не модель. А кто? Я бы сказал, гламурная домохозяйка».

По мнению историка, поскольку сейчас сердце Бони свободно, она находится в поисках принца и Канны вполне подходящее для этого место.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Май 28 2017 в 11:32 PDT

«Ей нужны громкие выходы в свет. Выглядит Виктория эффектно, у нее великолепная фигура. А главное, ее же приглашают на эту красную дорожку... На мой взгляд, Виктория Боня «выступила» достойно, на уровне мировых знаменитостей. И вообще, приятно, что довольно много россиянок приняли участие в Каннском фестивале».

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