 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Васильев оценил гламур Бони


0 0

Прошлая неделя выдалась довольно напряженной для Виктории Бони. Бывшая звезда «Дома-2» старательно дефилировала по красной дорожке на премьерах в Каннах. Виктория демонстрировала роскошные наряды, и, по мнению историка моды Александра Васильева, на этот раз девушка выглядела весьма неплохо.

 

В своей колонке для издания «7 Дней» Васильев оценил стиль звезд на Каннском кинофестивале. И особо отметил Викторию. «Каннский фестиваль — одно из тех редких событий в мире, где до сих пор нужны платья от больших кутюрье, где демонстрируют действительно уникальные вечерние наряды. Конечно, российскую публику в первую очередь интересовало появление соотечественниц, а их в этом году было немало. Но больше всех обсуждали Викторию Боню. Критиковали ее платья, а главное, возмущались: кто она такая, чтоб ходить по красной дорожке? Виктория сегодня не актриса, не певица, не модель. А кто? Я бы сказал, гламурная домохозяйка».

По мнению историка, поскольку сейчас сердце Бони свободно, она находится в поисках принца и Канны вполне подходящее для этого место.

 

«Ей нужны громкие выходы в свет. Выглядит Виктория эффектно, у нее великолепная фигура. А главное, ее же приглашают на эту красную дорожку... На мой взгляд, Виктория Боня «выступила» достойно, на уровне мировых знаменитостей. И вообще, приятно, что довольно много россиянок приняли участие в Каннском фестивале».

Ранее мы писали:

Боня сыграла роковую соблазнительницу. Виктория развивает карьеру актрисы.

Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​



0 Не нравится 0 Нравится 01.06.2017 Теги: виктория боня

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору