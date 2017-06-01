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Максим Галкин разынстаграмился


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Максим Галкин - в тренде. Как и большинство публичных персон, артист ведет блог в Instagram и признается, что ему это нравится. Правда, Максим старается не переходить грани разумного, не публиковать фото еды и туалетные луки. Хотя...

Накануне артист сделал в своем блоге своеобразное признание. «Вот еду я и думаю. Как же это я в последнее время разынстаграмился, налайкался, обпостился весь. Еще совсем недавно я с подозрением смотрел на мужиков, которые выставляли с завидной регулярностью свои селфи на всеобщее обозрение, и вот я уже выбираю ракурс для себя. И хотя до самых выдающихся представителей этого павлиньего царства мне еще долго гарцевать, но вектор-то уже на лицо».

Галкин задался вопросом, что же он еще не публиковал? Выставлять фото еды, по мнению шоумена, не очень умно, а показывать свой пресс он стесняется. «Но что я точно люблю, так это делиться положительным: приколами, настроением, непосредственностью детей, своими победами, любовью!»

Максим считает публикации в Insta - оптимальным способом донести правду до поклонников, и вообще, ему это просто нравится. «А так как, судя по откликам, это нравится еще и многим из Вас, то это вдвойне КАЙФ, а значит, надо продолжать!!! - рассуждает шоумен. - И если бы я прошлогодний сам себя осудил за эту веселую публичность, то я бы себе прошлогоднему сказал: Отвянь, зануда! Не пробовал - не трынди!»

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1 Не нравится 0 Нравится 01.06.2017 Теги: Максим Галкин

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