Шепелев рассказал о воспитании сына

Большинство родителей старается руководствоваться принципом «Все лучшее - детям». И шоумен Дмитрий Шепелев старается быть примерным папой. Артист довольно серьезно подходит к вопросу воспитания и развития сына и на днях поделился опытом.

Шепелев побывал недавно на презентации книги Натальи Ремиш для ребят и их родителей - «Детям о важном. Про Диму и других. Как говорить на сложные темы». По словам ведущего, он давно решил, что Платону следует расти в окружении самых разных людей. «Я в первую очередь отдал его в еврейский детский сад – пусть учится терпению с рождения. Также я пригласил для ребенка чернокожего учителя английского. Тоже чтобы в дальнейшем избежать вопросов – почему люди разные», – объяснил Дмитрий.

По мнению Шепелева, важно приучать детей к терпимости. Точнее, не возводить искусственные преграды. «Где бы ребенок ни находился, в какой стране мира: в Европе или в Америке – обратите внимание, что в песочнице он легко найдет общий язык с любыми детьми, независимо от того, на каком языке они разговаривают. И мальчик из Чили легко играет с парнем из Челябинска. И между ними нет никакой пропасти…» – рассуждает шоумен.

Дмитрий также рассказал, что сейчас одно из главных развлечений Платона - чтение. И похвастался прекрасной домашней библиотекой.

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