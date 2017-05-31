 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Шепелев рассказал о воспитании сына


0 0

Большинство родителей старается руководствоваться принципом «Все лучшее - детям». И шоумен Дмитрий Шепелев старается быть примерным папой. Артист довольно серьезно подходит к вопросу воспитания и развития сына и на днях поделился опытом.

Шепелев побывал недавно на презентации книги Натальи Ремиш для ребят и их родителей - «Детям о важном. Про Диму и других. Как говорить на сложные темы». По словам ведущего, он давно решил, что Платону следует расти в окружении самых разных людей. «Я в первую очередь отдал его в еврейский детский сад – пусть учится терпению с рождения. Также я пригласил для ребенка чернокожего учителя английского. Тоже чтобы в дальнейшем избежать вопросов – почему люди разные», – объяснил Дмитрий.

По мнению Шепелева, важно приучать детей к терпимости. Точнее, не возводить искусственные преграды. «Где бы ребенок ни находился, в какой стране мира: в Европе или в Америке – обратите внимание, что в песочнице он легко найдет общий язык с любыми детьми, независимо от того, на каком языке они разговаривают. И мальчик из Чили легко играет с парнем из Челябинска. И между ними нет никакой пропасти…» – рассуждает шоумен.

Дмитрий также рассказал, что сейчас одно из главных развлечений Платона - чтение. И похвастался прекрасной домашней библиотекой.

Ранее мы писали:

 

Шепелев увез сына в горы. Шоумен следит за физическим развитием сына.

Дмитрий Шепелев возвращается к светской жизни. Шоумен замечен на одной из звездных пати.

Дмитрий Шепелев ответил на критику.  Шоумена обвинили в неискренности и фальши.



0 Не нравится 0 Нравится 31.05.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору