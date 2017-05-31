Ксении Собчак открылась истина
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Ксения Собчак путешествует по Бутану, и, судя по постам в соцсетях, звезда долго будет помнить свой нынешний трип. Накануне Ксения сообщила, что находится в шаге от нирваны, а затем на нее снизошло озарение.
Собчак с интересом знакомится с культурными особенностями Бутана и вчера рассказала о символе страны. По словам Ксении, это большой фаллос. «А я ведь как-то сразу почувствовала, что страна хорошая, правильная!» - заметила знаменитость.
По мнению Собчак, поклонение фаллосу - «понятная, имеющая практическую пользу в повседневной личной жизни вещь!» Она также уточнила, что изображение мужского полового органа «на собственном доме, стоящего в чьих-то крепких руках, вполне естественно».
Ксения также сообщила об интересном открытии: «Зато теперь мне открылась истина, нас хочет захватить не Злая Америка, а Бутанская Освободительная Армия, которая по-партизански пишет везде Священное Слово на наших, русских заборах!»
Подписчики звезды юмор Собчак оценили, но некоторые не смогли удержаться от язвительных замечаний вроде «Добралась-таки туда, куда ее посылают без конца».
Ранее мы писали:Ксения Собчак о собственных методах вампиризма. По мнению звезды, основная эмоция людей, которая сопровождает ее по жизни — это зависть.
Ксения Собчак рассказала о сексуальном взгляде. Звезда пояснила, что притягивает мужчин.
Александр Васильев: «Ксения Собчак — пример хорошего стиля». По мнению историка, Ксения Собчак очень удачно сменила имидж.
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Обсуждение 3
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ПрелестьИ что может заставить маму грудничка заниматься такой дурью,не понимаю.
31.05.17 14:47