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Кэндис Свейнпол: «Я вернулась»


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Ангел Victoria’s Secret - это не просто работа. Это некое состояние души и тела. Ангелы обладают не только эффектной внешностью, но и завидной силой воли. Что еще раз доказывает Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel).

  • Кэнди с сыном Анэку
 
 
 

Модель возвращается к работе через 8 месяцев после родов. В октябре прошлого года Кэндис, которая считается одним из самых красивых, сексуальных и высокооплачиваемых ангелов, родила первенца. Мальчика назвали необычным именем Анэка (Anaca), и судя по фото счастливой мамы с сыном, у ребенка действительно ангельская внешность.

Как и большинство коллег, 29-летняя Свейнпол решила не задерживаться в декретном отпуске. Накануне девушка опубликовала в соцсетях кадры нового рекламного ролика Victoria’s Secret с хештегом #She'sback (она вернулась). И судя по фото, модель находится в отличной форме.

Что интересно, после родов Кэндис не спешила возвращаться в спортзал, не стала мучить себя жесткими диетами. И тем не менее ей достаточно быстро удалось привести тело в тонус. В апреле Свейнпол уже согласилась на очередную откровенную фотосессию, хотя к привычному ритму работы готова вернуться только сейчас.

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0 Не нравится 0 Нравится 31.05.2017 Теги: Кэндис Свейнпол

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