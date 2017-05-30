Звезда «Квартета И» ждет дочь

В рядах коллектива «Квартета И» грядет пополнение. Камиль Ларин скоро снова, уже в третий раз, станет папой. И на этот раз у артиста родится дочь, чему Камиль несказанно рад.

В сентябре Камиль и его супруга Екатерина Андреева отметят третью годовщину со дня свадьбы. А затем будут чествовать появление на свет наследницы. Сейчас пара воспитывает двухлетнего сына Данияра, и, по некоторым данным, Ларин давно мечтал о дочери, так что, узнав о том, что будет девочка, артист пришел в восторг. Кстати, у артиста есть также 24-летний сын Ян, рожденный в первом браке.

В коллективе «Квартета И» давно сложились весьма тесные отношения между участниками, так что скорому пополнению в семье Камиля рады все.

«Какие у нас отношения? Мы семья, разница только в том, что не спим друг с другом. Точнее, не занимаемся сексом, а спать в одной кровати приходилось, и не раз, первые годы не до жиру было — работали, почти ничего не зарабатывая, и, когда приезжали на гастроли, селились впятером, включая нашего режиссера, в самый дешевый номер и делили чуть ли не одну кровать на всех», - рассказывал в одном из интервью Ларин.

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Источник фото: Globallookpress.com