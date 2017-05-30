Собчак на грани нирваны

Уходящий май Ксения Собчак провела в путешествиях. Звезда побывала в Китае и Японии, отдохнула в Турции и заглянула по работе в Канны. И теперь оказалась, как никогда, близка к нирване.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 29 2017 в 3:45 PDT

Ксения отправилась путешествовать в Бутан и сегодня сообщила, что еще никогда не чувствовала себя столь спокойной и умиротворенной.

«В шаге от нирваны и в двух от монастыря. Бутан оказался той Азией, о которой мечтает брезгливый европеец. Чистая, ухоженная, даже бродячие собаки как будто отмыты шампунем. Что уж говорить о людях? На улицах женщины и дети, монахи и рабочие представляют собой такую красивую толпу, как будто ты не в настоящем Городе с живыми людьми, а попал на съемки нового масштабного Вырыпаевского фильма про Тибет с дорогой массовкой... Здесь тихо, чисто и как-то блаженно», - написала ведущая в соцсетях, опубликовав символичное фото.

На этот раз Собчак путешествует без мужа (Максим Виторган сейчас в Швейцарии), но есть предположения, что звезда прихватила с собой Платона, которому недавно исполнилось полгода. Впрочем, на расспросы о сыне Ксения предпочитает не отвечать - ранее знаменитость не раз подчеркивала, что с мальчиком все в порядке и есть кому за ним присматривать.

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