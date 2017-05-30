Мацуев рассказал о дочери

Денис Мацуев всегда открыт для публики на концертах. Но совершенно иначе ведет себя, когда речь заходит о личной жизни. Артист предпочитает скрытничать и только сейчас решился немного рассказать о дочери, которой осенью исполнится год.

Дочь по имени Анна знаменитому пианисту подарила прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина. Причем пара старательно скрывала личную жизнь и отказывалась обсуждать пополнение. Денис созрел только сейчас.

На днях пианист побывал на шоу Ивана Урганта и неожиданно рассказал о малышке. По словам знаменитости, девочка растет одаренным ребенком и уже разбирается в классической музыке. «Ее любимое произведение – "Петрушка" Стравинского. Ей очень не нравится второй концерт Листа». Денис добавил, если бы родился сын, он бы назвал мальчика Спартаком, поскольку является большим болельщиком одноименного футбольного клуба.

В целом же артист чувствует себя неплохо в роли отца, вот только график у него весьма плотный и порой приходится непросто. «У меня есть приход к тебе и есть час на то, чтобы увидеть Анну Денисовну», - пояснил Мацуев Урганту.

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Источник фото: Globallookpress.com