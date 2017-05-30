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Мацуев рассказал о дочери


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Денис Мацуев всегда открыт для публики на концертах. Но совершенно иначе ведет себя, когда речь заходит о личной жизни. Артист предпочитает скрытничать и только сейчас решился немного рассказать о дочери, которой осенью исполнится год.

Дочь по имени Анна знаменитому пианисту подарила прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина. Причем пара старательно скрывала личную жизнь и отказывалась обсуждать пополнение. Денис созрел только сейчас.

На днях пианист побывал на шоу Ивана Урганта и неожиданно рассказал о малышке. По словам знаменитости, девочка растет одаренным ребенком и уже разбирается в классической музыке. «Ее любимое произведение – "Петрушка" Стравинского. Ей очень не нравится второй концерт Листа». Денис добавил, если бы родился сын, он бы назвал мальчика Спартаком, поскольку является большим болельщиком одноименного футбольного клуба.

В целом же артист чувствует себя неплохо в роли отца, вот только график у него весьма плотный и порой приходится непросто. «У меня есть приход к тебе и есть час на то, чтобы увидеть Анну Денисовну», - пояснил Мацуев Урганту.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 30.05.2017 Теги: Денис Мацуев

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Обсуждение 2  

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  • yearly
    абсолютно согласна. Настоящий, без наносных понтов и звездности. Очень достойный человек
    		30.05.17 17:22
         
    0
         
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  • Marana Vilnius
    Ох, как же он мне нравится. Талантливый, харизматичный и в то же время простой, без капли зазнайства, с отличным чувством юмора и очень позитивный. По возможности смотрю все передачи с ним. Мне кажется, что он и в семье - "такой, как надо", - заботливый муж и отец, хотя он на эту тему особо не распространяется никогда.
    		 30.05.17 16:28
         
    1
         
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