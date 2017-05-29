Зачем Васильева подралась с Садальским?

Знаменитая актриса кино и театра Татьяна Васильева в этом году отметила 70-летие. При этом Татьяна Григорьевна остается молодой душой и подтянутой телом, энергии ей не занимать. И при случае она может даже дать оплеуху. Своему старому другу и коллеге Станиславу Садальскому.

На выходных актриса стала героиней шоу Малахова «Сегодня вечером». В ходе программы Татьяна Григорьевна рассказывала об отношениях с коллегами и особо отметила Садальского, выразив надежду, что он не придет. В этот момент артист вошел в студию, поздоровался и... получил пощечину от Васильевой.

Станислав кинулся на актрису, повалил ее на стол, принялся душить... Через минуту актеры объяснили ошеломленной публике, что сцена постановочная. Но дочь Васильевой была настолько поражена, что предпочла покинуть студию.

Что любопытно, ранее в честь дня рождения Васильевой Садальский назвал подругу «дурой». «Таня – дура в хорошем смысле слова. И с этим ничего не поделаешь. Она на меня не обижается. Вообще. чем глупее артист, тем он лучше играет на сцене. А Таня, безусловно, великая актриса. Я, конечно, утрирую, когда говорю, что она дура. Она бывает и умная, и хитрая. Но в житейском смысле совсем не приспособлена к жизни».

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Источник фото: Globallookpress.com