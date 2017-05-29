Лопырева пытается заинтересовать Алекса Смерфита
0 0
Модель и ведущая Виктория Лопырева недавно намекнула на то, что в ее жизни есть интересный мужчина. Но два интересных и состоятельных джентльмена все же лучше, чем один. Как заметили светские обозреватели, в последнее время Лопырева уделяет большое внимание Алексу Смерфиту.
Как отмечают журналисты, недавно Виктория подружилась с бывшим бойфрендом Виктории Бони в соцсетях и теперь не упускает возможности поставить «лайк» чуть ли не под каждой публикацией Алекса. Как подчеркивает издание «7 Дней», в реальной жизни Лопыреву со Смерфитом фактически ничего не связывает, но судя по сетевой активности Виктории, модель старается обратить на себя внимание молодого мужчины.
Правда, в последнее время Алекс часто публикует совместные снимки с некоей интересной девушкой, так что, похоже, Лопырева немного опоздала.
Напомним, о разрыве со Смерфитом Виктория Боня официально объявила в начале года. В марте Лопырева в одном из интервью обмолвилась: «Так устала наряжаться, вы не представляете. Все время нужно удивить, поразить каким-то нарядом. Удивляю своего парня каждый день».
Ранее мы писали:
Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.
Лопырева подружилась с Ким Кардашян. Модель опубликовала снимок с теледивой.
Виктория Лопырева последовала примеру Волочковой. Ведущая развлеклась на Мальдивах.
Читайте также
Обсуждение 5
-
ахахахашлю..куртизанка ушла, да здравствует другая куртизанка!:)))))
30.05.17 05:07
-
Masha NyОй, зачем она такая ему: вся переделанная gold digger, и намного старше. У него уже такая была. Плюс у него своего ничего нет, он от папы во всем зависит. А у неё запросы очень большие, Смурф не потянет. Если только для телесных удовольствий, но для этого у него очередь из молодых свежих девочек, которые верят в сказку про "монакского принца миллионера".
30.05.17 00:31
-
ПрелестьХороший мужчина,свободный, почему бы нет?
29.05.17 22:57