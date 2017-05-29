Лопырева пытается заинтересовать Алекса Смерфита

Модель и ведущая Виктория Лопырева недавно намекнула на то, что в ее жизни есть интересный мужчина. Но два интересных и состоятельных джентльмена все же лучше, чем один. Как заметили светские обозреватели, в последнее время Лопырева уделяет большое внимание Алексу Смерфиту.

Публикация от Ambassador Of FIFA WC 2018🇷🇺⚽️ (@lopyrevavika) Май 25 2017 в 8:37 PDT

Как отмечают журналисты, недавно Виктория подружилась с бывшим бойфрендом Виктории Бони в соцсетях и теперь не упускает возможности поставить «лайк» чуть ли не под каждой публикацией Алекса. Как подчеркивает издание «7 Дней», в реальной жизни Лопыреву со Смерфитом фактически ничего не связывает, но судя по сетевой активности Виктории, модель старается обратить на себя внимание молодого мужчины.

Правда, в последнее время Алекс часто публикует совместные снимки с некоей интересной девушкой, так что, похоже, Лопырева немного опоздала.

Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Май 26 2017 в 4:32 PDT

Напомним, о разрыве со Смерфитом Виктория Боня официально объявила в начале года. В марте Лопырева в одном из интервью обмолвилась: «Так устала наряжаться, вы не представляете. Все время нужно удивить, поразить каким-то нарядом. Удивляю своего парня каждый день».

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