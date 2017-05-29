 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Джанабаева показала гармонию с Меладзе


0 0

Альбина Джанабаева потихоньку раскрывается. Долгое время она категорически отказывалась обсуждать личную жизнь, отношения с Валерием Меладзе. Но сейчас ситуация меняется. Альбина готова не только рассказывать, но и показывать.

На выходных Джанабаева вместе с Меладзе побывала на церемонии вручения премий RU.TV. А после мероприятия певица опубликовала в Insta совместное фото с любимым, и судя по снимку, артисты наслаждаются гармонией в отношениях. Подписчики Альбины отметили, что смотрится пара прекрасно, разве что прическа у исполнительницы не слишком удачная.

Ранее в одном из интервью Джанабаева рассказывала, что строить отношения с Валерием Шотаевичем было непросто.

«У нас были разные периоды в жизни, и далеко не все было гладко. Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их остановить, прервать. Но не получилось... У него была семья, и если сейчас умом все разложить, то, конечно, я не хотела бы, чтоб кому-то из нас было так плохо и больно. Я это искренне говорю. И себе бы не пожелала оказаться в такой ситуации. Но видимо, мы должны были пройти через те испытания, чтобы прийти к тому, что мы имеем сегодня и какими стали сегодня, и чтобы понять, как мы дорожим друг другом и всем, что у нас есть».

Ранее мы писали:

Валерий Меладзе прокомментировал слухи о свадьбе. Артист опроверг сплетни. 

Вера Брежнева намекнула на свадьбу Меладзе и Джанабаевой. Певица опубликовала любопытный снимок. 

У Альбины Джанабаевой необычное увлечение. Певица заинтересовалась гольфом.



0 Не нравится 0 Нравится 29.05.2017 Теги: Альбина Джанабаева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
  • Алла
    У Клео какой то журналист с очень примитивными текстами, Такое читать просто нельзя , испортится русский язык. То Моника Беллуччи показывает страсть, то Альбина показывает гармонию, то Собчак показывает трусы.... Ну я не знаю..... уже " слетаю" с текста с первых строчек... Конечно не литературный конкурс. Журналист то с образованием ?????????!
    		 29.05.17 23:40
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    При его возможностях его можно даже назвать верным мужчиной .
    		 29.05.17 16:00
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лотоss
    Да ладно. Она, конечно, пытается облагородить ситуацию. На самом деле Альбина вцепилась в него руками-ногами-зубами и увела из многодетной семьи. Удивительно, чем взяла - ни таланта (из "Виагры" самая невыразительная), ни красоты неземной, ни нрава доброго. Наверное, в постели хороша, иначе Шотаевичу остаётся только посочувствовать.
    		 29.05.17 14:52
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору