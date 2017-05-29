Джанабаева показала гармонию с Меладзе
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Альбина Джанабаева потихоньку раскрывается. Долгое время она категорически отказывалась обсуждать личную жизнь, отношения с Валерием Меладзе. Но сейчас ситуация меняется. Альбина готова не только рассказывать, но и показывать.
На выходных Джанабаева вместе с Меладзе побывала на церемонии вручения премий RU.TV. А после мероприятия певица опубликовала в Insta совместное фото с любимым, и судя по снимку, артисты наслаждаются гармонией в отношениях. Подписчики Альбины отметили, что смотрится пара прекрасно, разве что прическа у исполнительницы не слишком удачная.
Ранее в одном из интервью Джанабаева рассказывала, что строить отношения с Валерием Шотаевичем было непросто.
«У нас были разные периоды в жизни, и далеко не все было гладко. Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их остановить, прервать. Но не получилось... У него была семья, и если сейчас умом все разложить, то, конечно, я не хотела бы, чтоб кому-то из нас было так плохо и больно. Я это искренне говорю. И себе бы не пожелала оказаться в такой ситуации. Но видимо, мы должны были пройти через те испытания, чтобы прийти к тому, что мы имеем сегодня и какими стали сегодня, и чтобы понять, как мы дорожим друг другом и всем, что у нас есть».
Ранее мы писали:
Валерий Меладзе прокомментировал слухи о свадьбе. Артист опроверг сплетни.
Вера Брежнева намекнула на свадьбу Меладзе и Джанабаевой. Певица опубликовала любопытный снимок.
У Альбины Джанабаевой необычное увлечение. Певица заинтересовалась гольфом.
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Обсуждение 3
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АллаУ Клео какой то журналист с очень примитивными текстами, Такое читать просто нельзя , испортится русский язык. То Моника Беллуччи показывает страсть, то Альбина показывает гармонию, то Собчак показывает трусы.... Ну я не знаю..... уже " слетаю" с текста с первых строчек... Конечно не литературный конкурс. Журналист то с образованием ?????????!
29.05.17 23:40
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ПрелестьПри его возможностях его можно даже назвать верным мужчиной .
29.05.17 16:00
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ЛотоssДа ладно. Она, конечно, пытается облагородить ситуацию. На самом деле Альбина вцепилась в него руками-ногами-зубами и увела из многодетной семьи. Удивительно, чем взяла - ни таланта (из "Виагры" самая невыразительная), ни красоты неземной, ни нрава доброго. Наверное, в постели хороша, иначе Шотаевичу остаётся только посочувствовать.
29.05.17 14:52