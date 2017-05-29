Джанабаева показала гармонию с Меладзе

Альбина Джанабаева потихоньку раскрывается. Долгое время она категорически отказывалась обсуждать личную жизнь, отношения с Валерием Меладзе. Но сейчас ситуация меняется. Альбина готова не только рассказывать, но и показывать.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Май 27 2017 в 11:12 PDT

На выходных Джанабаева вместе с Меладзе побывала на церемонии вручения премий RU.TV. А после мероприятия певица опубликовала в Insta совместное фото с любимым, и судя по снимку, артисты наслаждаются гармонией в отношениях. Подписчики Альбины отметили, что смотрится пара прекрасно, разве что прическа у исполнительницы не слишком удачная.

Ранее в одном из интервью Джанабаева рассказывала, что строить отношения с Валерием Шотаевичем было непросто.

«У нас были разные периоды в жизни, и далеко не все было гладко. Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их остановить, прервать. Но не получилось... У него была семья, и если сейчас умом все разложить, то, конечно, я не хотела бы, чтоб кому-то из нас было так плохо и больно. Я это искренне говорю. И себе бы не пожелала оказаться в такой ситуации. Но видимо, мы должны были пройти через те испытания, чтобы прийти к тому, что мы имеем сегодня и какими стали сегодня, и чтобы понять, как мы дорожим друг другом и всем, что у нас есть».

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