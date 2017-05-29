Первый летний месяц июнь начинается замечательным праздником. Программа мероприятия очень насыщенная и интересная. Развлечения для ребенка в "Синема Стар" представлены в широком ассортименте, и среди всего многообразия можно легко выбрать то, что подходит именно вашему малышу.













Аниматоры будут развлекать гостей, устраивать конкурсы и дарить подарки. Также детей ждет фотозона, аквагрим и еще много интересных сюрпризов. После праздника все отправятся смотреть новый мультфильм «Подводная Эра» - про любопытного глубоководного осьминожка Дипа, пугливого удильщика Иво и импульсивную креветку Элис, которых ждут опасные и невероятные приключения. Главным событием будет открытие первого в России детского кинозала в "Синема Стар" - детские кресла, настоящая горка с шариками и детские пуфы сделают просмотр мультфильма не только увлекательным, но и максимально веселым.

Когда: 1 июня в 14:00

Где: "Синема Стар", ТРЦ "Рио", Дмитровское шоссе, 163А​



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