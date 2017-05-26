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Вадим Казаченко: «Когда-то я был готов к компромиссам»


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Вадим Казаченко наслаждается медовым месяцем. Насколько это возможно на фоне скандала с бывшей супругой Ольгой Мартыновой. Девушка, родившая несколько месяцев назад сына, оспаривает решение суда об аннулировании брака. Казаченко предпочитал не обсуждать семейные проблемы, но теперь не выдержал.

Мартынова родила сына в конце марта. По словам девушки, отцом ребенка является Казаченко, певец же уверяет, что бывшая жена откровенно манипулирует им. Он даже отказывается посмотреть на ребенка.

«Мальчика я не видел. Думаю, если бы приехал, Ольга разыграла бы очередной спектакль – вызвала полицию и принялась кричать, что я ее терроризирую, хочу отобрать малыша. Скажете, не прав, так нельзя? Что ж, когда-то я был готов к переговорам и компромиссам, но после того как началась травля, во мне убили все человеческие чувства. Странно ждать теперь понимания и сочувствия. Во всяком случае, пока у меня нет желания видеться и говорить с Ольгой», – заявил исполнитель в интервью изданию «Караван историй».

Сейчас Вадим готов пройти тест на ДНК. По его словам, он не раз пытался связаться с Ольгой, чтобы решить спор полюбовно. Но Мартынова демонстративно не идет на контакт.

Певец жалуется на травлю и говорит, что только благодаря супруге Ирине Аманти он старается держаться. «Конечно, мы все преодолеем. Самое главное, что мы с Ирой вместе. Она меня не бросила, поддержала в этот тяжелый момент, как поддерживала всегда. Смогла все понять и простить».

Ранее мы писали:

Жена Казаченко требует финансовой поддержки. Женщина подала на артиста в суд.

Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.

Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 26.05.2017 Теги: Вадим Казаченко

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Обсуждение 12  

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    		 27.05.17 08:25
         
    0
         
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  • Вика
    многие артисты попадали в похожие ситуации, но и выходили из них достойно, не в пример вадиму..хотя у всех по-разному, у кого сколько ума и доброты в сердце, это очень в поступках заметно..кто цельный человек и настоящий мужик, а кому по ошибке пришили..
    		 26.05.17 23:38
         
    0
         
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  • Елена
    А почему она должна ему доказывать, что это его ребенок! Она в этом уверена! Это он избегает теста ДНК. Почему не делает ДНК, на котором сам же настаивал? Ему ведь это нужнее, чем ей: точно знать, его ребенок или нет, а если да, то платить алименты в размере, установленном законодательством РФ. СВОЕМУ РЕБЕНКУ платить, а не ей. Растить и кормить этого ребенка все равно будет она и ее семья. Да хотя бы для того чтобы восстановить утраченное уважение, пойти и сделать этот анализ. Развязаться с этим скандалом навсегда и спокойно жить дальше.
    		 26.05.17 23:37
         
    1
         
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  • Фикса
    Кому он вообще нужен, вот что любопытно.
    		26.05.17 22:41
         
    0
         
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  • лидия
    избегает Казаченко от ДНК, пока не прошел суд о признание брака , иначе все заявления о фиктивности брака о котором заявляет певец, рассыпятся в суде и ему надо будет начинать выплачивать алименты, ему это надо??? А так поплачется по изданиям, смотришь денежка появиться, концертов то нет, а кушать хочется
    		 26.05.17 20:52
         
    1
         
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  • Marana Vilnius
    Эту Мартынову и Казачченко в свитере Бэтмена - к Малахову на ковёр. Крику будет много, но хоть тест сделат, наконец. У них там уже по ходу своя лаборатория в Останкино.
    		 26.05.17 14:59
         
    2
         
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    • Натали
      Да сделается тест-ДНК рано или поздно по решению суда,когда,надеюсь,все конфликты утрясутся.Тем более он к этому готов.Не всё сразу. И он не утверждает,что это не его ребёнок,а только сомневается.А это две разные вещи.И не обязательно это делать при Малахове.Зачем человека,как зверя, загонять в угол?Этим Оля его отталкивает ещё дальше от себя и от ребёнка. Ей сейчас надо,как Крошке Еноту, "не брать с собой ни камни,ни палки,а просто улыбнуться тому,кто сидит в пруду.И он улыбнётся ей в ответ." Вот и пусть попробует не ходить по каналам,не давать интервью,не создавать постов, не провоцировать людей на гадкие комментарии в его адрес,а пытаться наладить контакт по телефону, затем путём мирных встреч...... и он захочет общаться с ребёнком,помогать деньгами.Человек он не конфликтный,всегда пытается сглаживать острые углы в отношениях,не провоцировать скандал.Думаю,если к нему по-мирному подойти - уверяю,результат будет положительный.
      		26.05.17 16:22
           
      -3
           
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  • лидия Москва
    он утверждает, что ребенок не его, но тест Дне не делает, но плачется на всех каналах, судебные тяжбы по искам певца на миллионы рублей, продолжаются! И совсем непонятно кто кого травит, то ли женщина с ребенком на руках, которая ходит в суд , отбиваться от исков папаши, чтобы не остаться без крыши над головой, или певец двоеженец, не разведясь, женился !
    		 26.05.17 14:40
         
    1
         
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  • Натали
    Верно! Она терроризирует его,пытается выставить подлецом, двоежёнцем, ходит по программам,раздаёт интервью направо и налево о том,что он отказывается от ребёнка,избегает ДНК-теста,косит от алиментов,прячется как трус. А сама не сделала ровным счётом НИЧЕГО,чтобы он по-хорошему пошёл на контакт,захотел видеть ребёнка,договориться с ней мирно обо всём.Теперь понятно,что Мартынова ВРЁТ! Не отказывался Вадим от ребёнка и готов пройти ДНК-тест,когда назначит суд. Может уже хватит травить Вадима Геннадьевича!
    		 26.05.17 14:38
         
    -3
         
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  • rerfhfxf
    избегает теста на отцовство? значит врет эта Мартынова, иначе бы спокойно доказала и подала на алименты
    		 26.05.17 11:13
         
    -1
         
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