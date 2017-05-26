Вадим Казаченко: «Когда-то я был готов к компромиссам»

Вадим Казаченко наслаждается медовым месяцем. Насколько это возможно на фоне скандала с бывшей супругой Ольгой Мартыновой. Девушка, родившая несколько месяцев назад сына, оспаривает решение суда об аннулировании брака. Казаченко предпочитал не обсуждать семейные проблемы, но теперь не выдержал.

Мартынова родила сына в конце марта. По словам девушки, отцом ребенка является Казаченко, певец же уверяет, что бывшая жена откровенно манипулирует им. Он даже отказывается посмотреть на ребенка.

«Мальчика я не видел. Думаю, если бы приехал, Ольга разыграла бы очередной спектакль – вызвала полицию и принялась кричать, что я ее терроризирую, хочу отобрать малыша. Скажете, не прав, так нельзя? Что ж, когда-то я был готов к переговорам и компромиссам, но после того как началась травля, во мне убили все человеческие чувства. Странно ждать теперь понимания и сочувствия. Во всяком случае, пока у меня нет желания видеться и говорить с Ольгой», – заявил исполнитель в интервью изданию «Караван историй».

Сейчас Вадим готов пройти тест на ДНК. По его словам, он не раз пытался связаться с Ольгой, чтобы решить спор полюбовно. Но Мартынова демонстративно не идет на контакт.

Певец жалуется на травлю и говорит, что только благодаря супруге Ирине Аманти он старается держаться. «Конечно, мы все преодолеем. Самое главное, что мы с Ирой вместе. Она меня не бросила, поддержала в этот тяжелый момент, как поддерживала всегда. Смогла все понять и простить».

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Источник фото: Globallookpress.com