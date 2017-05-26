Вадим Казаченко: «Когда-то я был готов к компромиссам»
0 0
Вадим Казаченко наслаждается медовым месяцем. Насколько это возможно на фоне скандала с бывшей супругой Ольгой Мартыновой. Девушка, родившая несколько месяцев назад сына, оспаривает решение суда об аннулировании брака. Казаченко предпочитал не обсуждать семейные проблемы, но теперь не выдержал.
Мартынова родила сына в конце марта. По словам девушки, отцом ребенка является Казаченко, певец же уверяет, что бывшая жена откровенно манипулирует им. Он даже отказывается посмотреть на ребенка.
«Мальчика я не видел. Думаю, если бы приехал, Ольга разыграла бы очередной спектакль – вызвала полицию и принялась кричать, что я ее терроризирую, хочу отобрать малыша. Скажете, не прав, так нельзя? Что ж, когда-то я был готов к переговорам и компромиссам, но после того как началась травля, во мне убили все человеческие чувства. Странно ждать теперь понимания и сочувствия. Во всяком случае, пока у меня нет желания видеться и говорить с Ольгой», – заявил исполнитель в интервью изданию «Караван историй».
Сейчас Вадим готов пройти тест на ДНК. По его словам, он не раз пытался связаться с Ольгой, чтобы решить спор полюбовно. Но Мартынова демонстративно не идет на контакт.
Певец жалуется на травлю и говорит, что только благодаря супруге Ирине Аманти он старается держаться. «Конечно, мы все преодолеем. Самое главное, что мы с Ирой вместе. Она меня не бросила, поддержала в этот тяжелый момент, как поддерживала всегда. Смогла все понять и простить».
Ранее мы писали:
Жена Казаченко требует финансовой поддержки. Женщина подала на артиста в суд.
Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.
Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
Обсуждение 12
-
Заработок от 6OOO рублей в день! БЕЗ ваших усилий и ежедневной работы! Вот вам – нужен заработок в интернете? Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 6ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности узнаете перейдя по ссылке http://malohit.ru
27.05.17 08:25
-
Викамногие артисты попадали в похожие ситуации, но и выходили из них достойно, не в пример вадиму..хотя у всех по-разному, у кого сколько ума и доброты в сердце, это очень в поступках заметно..кто цельный человек и настоящий мужик, а кому по ошибке пришили..
26.05.17 23:38
-
ЕленаА почему она должна ему доказывать, что это его ребенок! Она в этом уверена! Это он избегает теста ДНК. Почему не делает ДНК, на котором сам же настаивал? Ему ведь это нужнее, чем ей: точно знать, его ребенок или нет, а если да, то платить алименты в размере, установленном законодательством РФ. СВОЕМУ РЕБЕНКУ платить, а не ей. Растить и кормить этого ребенка все равно будет она и ее семья. Да хотя бы для того чтобы восстановить утраченное уважение, пойти и сделать этот анализ. Развязаться с этим скандалом навсегда и спокойно жить дальше.
26.05.17 23:37
-
ФиксаКому он вообще нужен, вот что любопытно.
26.05.17 22:41
-
лидияизбегает Казаченко от ДНК, пока не прошел суд о признание брака , иначе все заявления о фиктивности брака о котором заявляет певец, рассыпятся в суде и ему надо будет начинать выплачивать алименты, ему это надо??? А так поплачется по изданиям, смотришь денежка появиться, концертов то нет, а кушать хочется
26.05.17 20:52
-
Marana VilniusЭту Мартынову и Казачченко в свитере Бэтмена - к Малахову на ковёр. Крику будет много, но хоть тест сделат, наконец. У них там уже по ходу своя лаборатория в Останкино.
26.05.17 14:59
-
НаталиДа сделается тест-ДНК рано или поздно по решению суда,когда,надеюсь,все конфликты утрясутся.Тем более он к этому готов.Не всё сразу. И он не утверждает,что это не его ребёнок,а только сомневается.А это две разные вещи.И не обязательно это делать при Малахове.Зачем человека,как зверя, загонять в угол?Этим Оля его отталкивает ещё дальше от себя и от ребёнка. Ей сейчас надо,как Крошке Еноту, "не брать с собой ни камни,ни палки,а просто улыбнуться тому,кто сидит в пруду.И он улыбнётся ей в ответ." Вот и пусть попробует не ходить по каналам,не давать интервью,не создавать постов, не провоцировать людей на гадкие комментарии в его адрес,а пытаться наладить контакт по телефону, затем путём мирных встреч...... и он захочет общаться с ребёнком,помогать деньгами.Человек он не конфликтный,всегда пытается сглаживать острые углы в отношениях,не провоцировать скандал.Думаю,если к нему по-мирному подойти - уверяю,результат будет положительный.
26.05.17 16:22
-
-
лидия Москваон утверждает, что ребенок не его, но тест Дне не делает, но плачется на всех каналах, судебные тяжбы по искам певца на миллионы рублей, продолжаются! И совсем непонятно кто кого травит, то ли женщина с ребенком на руках, которая ходит в суд , отбиваться от исков папаши, чтобы не остаться без крыши над головой, или певец двоеженец, не разведясь, женился !
26.05.17 14:40
-
НаталиВерно! Она терроризирует его,пытается выставить подлецом, двоежёнцем, ходит по программам,раздаёт интервью направо и налево о том,что он отказывается от ребёнка,избегает ДНК-теста,косит от алиментов,прячется как трус. А сама не сделала ровным счётом НИЧЕГО,чтобы он по-хорошему пошёл на контакт,захотел видеть ребёнка,договориться с ней мирно обо всём.Теперь понятно,что Мартынова ВРЁТ! Не отказывался Вадим от ребёнка и готов пройти ДНК-тест,когда назначит суд. Может уже хватит травить Вадима Геннадьевича!
26.05.17 14:38
-
rerfhfxfизбегает теста на отцовство? значит врет эта Мартынова, иначе бы спокойно доказала и подала на алименты
26.05.17 11:13