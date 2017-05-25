Собчак показала нижнее белье

Ксения Собчак, как полагается редактору модного глянца, сейчас находится в Каннах. И на Ривьере звезда старается совместить приятное с полезным. Правда, без забавных казусов не обходится.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 25 2017 в 12:49 PDT

Как написала Ксения, как только представился подходящий момент, она «из Канн убежала на полдня в Сен-Тропе» поужинать в ресторане, но внезапно обнаружила, что заведение закрылось. Собчак расстроилась, но ненадолго. И через пару часов опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена в неловкий момент.

«Хорошо, когда подруга всегда поймает красивый момент твоего зашнуровывания обуви», - пошутила звезда.

Некоторые подписчики шутку Ксении оценили, но многие были неприятно удивлены: «А вы и рады показать свои прелести!», «А почему бы и нет...) прекрасный кадр! Даже есть некий изыск)», «Платье скучное, выходка его освежила», «Легкая эротика от Леди Ксю :)», «Фото намеренно провокационное... Акцент не на шнурование, а на между ног», «На мой взгляд, ни одна хорошо воспитанная, нормальная девушка не станет задирать ногу и платье до трусов, чтобы зашнуровать (застегнуть) обувь! Можно же аккуратно наклониться или присесть...», «Это так задумано. И ракурс выбран правильно, наверно, несколько кадров было, выбрали более удачный, на её взгляд», «Когда нет ума и таланта, то человек пытается хоть так привлечь внимание».

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