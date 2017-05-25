Ирина Шейк стала роковой женщиной

Она несколько месяцев находилась в декретном отпуске. А теперь Ирина Шейк с ослепительной улыбкой и в ошеломительных нарядах дефилирует по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Вчера российская топ-модель вместе с коллегами побывала на премьере картины «Роковое искушение», и выглядела Ирина потрясающе.

















Шейк появилась на красной дорожке в эффектном платье от Balmain. По мнению модных обозревателей, образ роковой красавицы идеально подошел Ирине. Компанию на премьере россиянке составили модели Даутцен Крус (Doutzen Kroes), Лара Стоун (Lara Stone) и новый секс-символ Хейли Болдуин (Hailey Baldwin).

«Роковое искушение», новую картину режиссера Софии Копполы (Sofia Coppola), представляла Николь Кидман (Nicole Kidman). Это четвертая лента Николь, которую она представляет в этом году в Каннах, но судя по сияющему виду актрисы, она нисколько не утомилась и вполне наслаждается жизнью.

«Эта история одновременно веселая и мрачная, а еще очень сексуальная. И в какой-то момент у сюжета будет такой неожиданный поворот, что вы и представить себе не могли», - рассказывает о новой работе Коппола.

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Источник фото: Globallookpress.com