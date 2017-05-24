Maxim назвал имя самой сексуальной девушки

Мужской журнал Maxim по традиции представил рейтинг Maxim Hot 100 и определил самую сексуальную девушку года. В 2017 году лестный титул достался модели Хейли Болдуин (Hailey Baldwin). Почему именно Хейли?

















20-летняя Хейли, дочь актера Стивена Болдуина, известна как успешная модель и любительница ядерных пати. У девушки более 10 миллионов подписчиков в Instagram, она блистает практически на всех громких звездных мероприятиях.

А еще мисс Болдуин неплохо владеет искусством провокации. Что особо отмечает редакция Maxim. Так, за ее романом со скандальным певцом Джастином Бибером (Justin Bieber) с большим интересом следила почти вся Америка. Роман в итоге оказался пиар-акцией. Модель также время от времени делает забавные заявления вроде: «Да, я беременна! От Кендалл Дженнер».

Кстати, сама Хейли по поводу своего титула «Самая сексуальная» написала в соцсетях: «Спасибо Maxim! Если бы вы только знали, какой скучной и унылой я на самом деле бываю».

Также в рейтинг вошли модели Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) и Джиджи Хадид (Gigi Hadid). В прошлом году самой сексуальной была названа австралийская актриса Марго Робби (Margot Robbie).

Ранее мы писали:

Джулия Робертс - самая красивая. Опять. Звезда получила лестный титул журнала People в пятый раз.

Кендалл Дженнер названа самой крутой. Новый рейтинг GQ.

Ирина Шейк шокировала декольте. Селфи модели обескуражило поклонников.