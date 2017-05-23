Как Водянова очаровала французского миллионера

Они вместе шесть лет и растят пятерых детей. Но Наталья Водянова и Антуан Арно (Antoine Arnault) вовсе не торопятся официально оформлять отношения. Влюбленные уверяют, что у них и без штампов все замечательно. Более того, по словам Арно, у Натальи потрясающая аура и он просто не сможет с ней расстаться.

В новом интервью Антуан рассказал, что, впервые увидев Водянову, был поражен. Дело было на одной из фотосессий, и при виде Натальи у мужчины буквально отвисла челюсть. «Она, конечно, красавица, но в ней есть что-то особенное – взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура», - говорит Арно.

Но первый шаг к сближению Антуан решился сделать только через несколько лет после знакомства. По словам Водяновой, он был несколько робок, и в первое время она даже думала, что мужчина предпочитает исключительно дружеские отношения.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Май 22 2017 в 1:46 PDT

В конце концов Арно предложил топ-модели переехать к нему вместе с тремя детьми от первого брака. Через некоторое время Наталья подарила любимому двух очаровательных сыновей. «Когда у тебя за два с половиной года вдруг появляется пятеро детей – это самая чудесная вещь на свете. Не только наши с Натальей общие дети, но и ее дети», - цитирует мужчину Starhit.

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Источник фото: Globallookpress.com