Как Водянова очаровала французского миллионера
1 0
Они вместе шесть лет и растят пятерых детей. Но Наталья Водянова и Антуан Арно (Antoine Arnault) вовсе не торопятся официально оформлять отношения. Влюбленные уверяют, что у них и без штампов все замечательно. Более того, по словам Арно, у Натальи потрясающая аура и он просто не сможет с ней расстаться.
В новом интервью Антуан рассказал, что, впервые увидев Водянову, был поражен. Дело было на одной из фотосессий, и при виде Натальи у мужчины буквально отвисла челюсть. «Она, конечно, красавица, но в ней есть что-то особенное – взгляд, атмосфера. Вокруг нее витает совершенно особая аура», - говорит Арно.
Но первый шаг к сближению Антуан решился сделать только через несколько лет после знакомства. По словам Водяновой, он был несколько робок, и в первое время она даже думала, что мужчина предпочитает исключительно дружеские отношения.
В конце концов Арно предложил топ-модели переехать к нему вместе с тремя детьми от первого брака. Через некоторое время Наталья подарила любимому двух очаровательных сыновей. «Когда у тебя за два с половиной года вдруг появляется пятеро детей – это самая чудесная вещь на свете. Не только наши с Натальей общие дети, но и ее дети», - цитирует мужчину Starhit.
Ранее мы писали:
Экс-супруг Водяновой рассказал о разводе. Джастин Портман откровенно поведал о крушении брака.
Водянова посмеялась над слухами об алкогольной зависимости. Модель довольно остроумно ответила на сплетни недоброжелателей.8 самых знаменитых русских моделей. Они взрывают подиум.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
-
Планетарий | 19.05.2017
-
Новости | 24.03.2017
-
Новости | 28.02.2017
-
Новости | 08.02.2017
Обсуждение 4
-
СимаОна невероятная, потрясающая! Красивая, успешная, с огромным добрым сердцем! При такой хрупкой внешности пятеро детей и столько успевает важного и полезного в социальном плане. И всем довольна. Некоторые домохозяйки с одним ребенком уставшие, пассивные и депрессивные. Наталья явление! Респект и восхищение ей!
23.05.17 13:45
-
АгаОн молодец, в основном все быстро устают от детей)
23.05.17 12:42