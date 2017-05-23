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Бузова ждет признания великих критиков шоу-биза


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Ольга Бузова вошла в раж. Девушка выпускает песни и клипы один за другим. Вчера Ольга представила видео на песню «#НамБудетЖарко». Над песней и клипом Бузова поработала с певицей Настей Кудри, и девушки решили показать нечто хулиганское.

Вызывающие наряды кислотных оттенков, блонд с оттенком изумруда, хаотичная смена кадров и летящие в певиц помидоры. Все это в новом видео Бузовой и Кудри. «Лучшее оружие в борьбе с негативом, которого очень много вокруг меня в последнее время, - это любовь, доброта и умение смеяться над собой. Что мы и сделали с Настей Кудри в нашем клипе на песню «#намбудетжарко». И что бы ни говорили люди вокруг, я делаю то, что мне нравится, много работаю, и у меня грандиозные планы. Надеюсь, вам понравится наша работа, мы очень старались. И кто знает, может, когда-нибудь я получу заветную статуэтку и признание от великих критиков нашего шоу-бизнеса», - написала Ольга о видео.

Мнения поклонников, как обычно, разделились: «Супер вышел клип», «Слишком много всего, много света и часто меняется кадр. Аж глаза заболели. Можно было и лучше», «Три раза пыталась посмотреть, но мне хватило и пару секунд. Рвотный рефлекс», «Извини, но это просто бред...», «Мне понравилось, сегодня утром посмотрела и теперь весь день буду напевать "Нам будет жарко", молодец, Оля, живешь по принципу "Люби, что делаешь, и делай, что любишь"», «Великие критики нашего шоу-бизнеса: это такие же бездари, как и ты».

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    Рисунок
    Новый клип Бузовой...

Ранее мы писали:  

Ургант предложил Бузовой покорить Запад. Шоумен оценил музыкальные успехи ведущей.

Бузова борется за премию «Муз-ТВ». Ведущая попала в номинацию «Прорыв года».​

Бузова совершила «Прорыв года».  Ведущая получила почетную награду.



1 Не нравится 0 Нравится 23.05.2017 Теги: Ольга Бузова

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Обсуждение 1  

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  • Ксю
    Странно, на нашей эстраде стиль 90х просто король. Поколения и история страны и современные технологии двигаюся вперед, а вот исполнительское искусство как бы заморозилось в лихих 90х... И мотив тыц, тыц тыц - просто неистребим....Даже Максакова вся в красном такой же клип сняла....на тыц тыц тыц. Какая то претензия на оригинальность, а посмотришь - кажется, что все мне 25 лет и 90 е рвут жизнь на до и после..... Смотришь Голос- вроде все как есть , но царствуют " Бузовы" и Максаковы в красном.....
    		 23.05.17 15:48
         
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