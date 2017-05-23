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Брэд Питт пытается справиться с горем


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Только недавно он откровенно рассказал, как прошел через ад разрыва с любимой женой. Теперь Брэд Питт (Brad Pitt) проходит еще одно испытание - на прошлой неделе актер потерял двух друзей. Но знаменитость пытается справиться.

 
 
 

Вчера Питт представил в Токио свой новый фильм «Машина войны». В картине актер сыграл главного героя - харизматичного генерала, отправляющегося с миссией в Афганистан. Это комедия о вояке, который никогда не унывает и всегда настроен на победу. И Брэд старался также не потерять лицо.

На презентации актер выглядел несколько подавленным, но тем не менее старался улыбаться и рассказал, что прошедший год стал для него годом серьезных потрясений, особенно в личной жизни. Это и развод с Джоли, и борьба за детей, и попытки справиться с алкогольной зависимостью.

Тем временем в окружении звезды сообщили, что Питт, услышав о смерти рокера Криса Корнелла (Chris Cornell) и бывшего директора Paramount Брэда Грея (Brad Grey), был потрясен. «Он был в шоке. Он был опустошен. Питт потерял двух друзей, и сейчас он пытается справиться с этим. Ему очень трудно», - рассказали инсайдеры E! News.

Ранее мы писали:

Брэд Питт стал генералом. Представлен тизер картины «Машина войны».

Брэд Питт нашел новое увлечение. Звезда проводит много времени в мастерской скульптора. 

У Питта заподозрили редкое заболевание. Актер выглядит изможденным.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 23.05.2017 Теги: Брэд Питт

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