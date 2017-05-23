Энди Макдауэлл затмила в Каннах Николь Кидман

В следующем году она отметит 60-летие. Но это обстоятельство не мешает американской звезде Энди Макдауэлл (Andie MacDowell) дефилировать по красной дорожке в весьма откровенных нарядах. Благо фигура позволяет.

















Энди устроила стильную сенсацию в Каннах, на вчерашней премьере картины Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя». Актриса появилась в черном кружевном платье-бюстье. Наряд прекрасно подчеркивал изящную фигуру Макдауэлл, и критики единодушно заявили, что выглядит британка великолепно.

Николь Кидман (Nicole Kidman), сыгравшая одну из главных ролей в картине Лантимоса, также выбрала довольно эффектный туалет - платье в стиле «звезда балета» от Calvin Klein. Компанию на красной дорожке Николь составил актер Колин Фаррелл (Colin Farrell), а поддерживал на премьере супруг. Также блеснуть на показе решила Ева Лонгория (Eva Longoria). 42-летняя актриса выбрала шикарное вечернее платье от Marchesa.

Кинокритики тем временем оценили «Убийство священного оленя» на твердую «четверку», отметив зашкаливающую абсурдность и отличный черный юмор. Выход картины в российский прокат запланирован на октябрь 2017 года.

Ранее мы писали:

Эмили Ратаковски - самая сексуальная в Каннах. Звезда блеснула на премьере фильма Андрея Звягинцева.

Ирина Шейк скучает по Каннам. В этом году модель пропускает фестиваль.

Боня стала звездой кинофестиваля в Каннах. Виктория блеснула на церемонии открытия.

Источник фото: Globallookpress.com