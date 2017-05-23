Энди Макдауэлл затмила в Каннах Николь Кидман
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В следующем году она отметит 60-летие. Но это обстоятельство не мешает американской звезде Энди Макдауэлл (Andie MacDowell) дефилировать по красной дорожке в весьма откровенных нарядах. Благо фигура позволяет.
Энди устроила стильную сенсацию в Каннах, на вчерашней премьере картины Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя». Актриса появилась в черном кружевном платье-бюстье. Наряд прекрасно подчеркивал изящную фигуру Макдауэлл, и критики единодушно заявили, что выглядит британка великолепно.
Николь Кидман (Nicole Kidman), сыгравшая одну из главных ролей в картине Лантимоса, также выбрала довольно эффектный туалет - платье в стиле «звезда балета» от Calvin Klein. Компанию на красной дорожке Николь составил актер Колин Фаррелл (Colin Farrell), а поддерживал на премьере супруг. Также блеснуть на показе решила Ева Лонгория (Eva Longoria). 42-летняя актриса выбрала шикарное вечернее платье от Marchesa.
Кинокритики тем временем оценили «Убийство священного оленя» на твердую «четверку», отметив зашкаливающую абсурдность и отличный черный юмор. Выход картины в российский прокат запланирован на октябрь 2017 года.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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ПрелестьНикто там никого не собирается затмевать. Пришли потусить, контакты подкрепить, о себе напомнить.
23.05.17 17:24
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TV WashingtonЭнди Макдауэлл Амкрикатская актриса, а не Британка. Проверяйте пожалуйста факты!
23.05.17 17:04
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ПшикНевозможно затмить зелёное железным.
23.05.17 16:19