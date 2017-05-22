Виктория Боня пытается очаровать Канны
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Виктория Боня продолжает штурмовать Канны. Российская звезда на кинофестивале с первых дней и ежедневно дефилирует по красной дорожке. На днях она побывала на традиционной вечеринке Chopard и уверяет, что вечер удался.
Боня увлеченно публикует свои фотографии в разных образах на красной дорожке. Причем на одном стиле не останавливается. То она суперсекси, то романтичная дива. Причем романтика Виктории к лицу. «На ужине Chopard, который состоялся пару дней назад, на мне платье от George Hobeika. Просто влюбилась в это нежное платье!» — подписала снимок звезда, на котором запечатлена в белом платье с цветочным принтом.
Тем временем обозреватели британской Daily Mail довольно язвительно прошлись по поводу голубого наряда с перьями марабу, в котором Виктория появилась на одной из премьер. «Боня, которая ранее позировала для Playboy, источала очарование в голубом пальто, которое заглушало остальную часть ее сексуального наряда с прозрачной вставкой, стремящейся вниз в глубокое декольте», — писал модный критик, добавив, что Викторию можно назвать девушкой гламурной, но не с самым хорошим вкусом.
Напомним, несколько лет назад Боня немного оплошала, появившись на красной дорожке в фейке Alexander McQueen.
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Обсуждение 2
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КсюУ Лены Лениной нет лавров вообще. Она тоже никто вообще для Канн ; Уже всю дорожку протоптала в дыры , а все никто там.
22.05.17 13:57
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---ох уж ета Боня! не дают ей покоя лавры Лены Лениной! ну никак не может она спать спокойно, и гланое и не актриса и не модель а так - эксзвездюлька дурдома -2............
22.05.17 11:30