Виктория Боня пытается очаровать Канны

Виктория Боня продолжает штурмовать Канны. Российская звезда на кинофестивале с первых дней и ежедневно дефилирует по красной дорожке. На днях она побывала на традиционной вечеринке Chopard и уверяет, что вечер удался.

Боня увлеченно публикует свои фотографии в разных образах на красной дорожке. Причем на одном стиле не останавливается. То она суперсекси, то романтичная дива. Причем романтика Виктории к лицу. «На ужине Chopard, который состоялся пару дней назад, на мне платье от George Hobeika. Просто влюбилась в это нежное платье!» — подписала снимок звезда, на котором запечатлена в белом платье с цветочным принтом.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 19 2017 в 5:00 PDT

Тем временем обозреватели британской Daily Mail довольно язвительно прошлись по поводу голубого наряда с перьями марабу, в котором Виктория появилась на одной из премьер. «Боня, которая ранее позировала для Playboy, источала очарование в голубом пальто, которое заглушало остальную часть ее сексуального наряда с прозрачной вставкой, стремящейся вниз в глубокое декольте», — писал модный критик, добавив, что Викторию можно назвать девушкой гламурной, но не с самым хорошим вкусом.

Напомним, несколько лет назад Боня немного оплошала, появившись на красной дорожке в фейке Alexander McQueen.

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