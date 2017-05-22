 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Виктория Боня пытается очаровать Канны


3 0

Виктория Боня продолжает штурмовать Канны. Российская звезда на кинофестивале с первых дней и ежедневно дефилирует по красной дорожке. На днях она побывала на традиционной вечеринке Chopard и уверяет, что вечер удался.

Боня увлеченно публикует свои фотографии в разных образах на красной дорожке. Причем на одном стиле не останавливается. То она суперсекси, то романтичная дива. Причем романтика Виктории к лицу. «На ужине Chopard, который состоялся пару дней назад, на мне платье от George Hobeika. Просто влюбилась в это нежное платье!» — подписала снимок звезда, на котором запечатлена в белом платье с цветочным принтом.

Тем временем обозреватели британской Daily Mail довольно язвительно прошлись по поводу голубого наряда с перьями марабу, в котором Виктория появилась на одной из премьер. «Боня, которая ранее позировала для Playboy, источала очарование в голубом пальто, которое заглушало остальную часть ее сексуального наряда с прозрачной вставкой, стремящейся вниз в глубокое декольте», — писал модный критик, добавив, что Викторию можно назвать девушкой гламурной, но не с самым хорошим вкусом.

Напомним, несколько лет назад Боня немного оплошала, появившись на красной дорожке в фейке Alexander McQueen.

Ранее мы писали:

Боня сыграла роковую соблазнительницу. Виктория развивает карьеру актрисы.

Боня объяснила нудизм на пляже. Звезда прокомментировала компрометирующие фото.

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​



0 Не нравится 3 Нравится 22.05.2017 Теги: виктория боня

Читайте также

 

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору